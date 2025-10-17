Salomon Cappadocia Ultra Trail'de koşacak elit sporcular tanıtıldı

Salomon Cappadocia Ultra Trail'de koşacak elit sporcular tanıtıldı
Yayınlanma:
79 ülkeden 2 bin 408 sporcunun katılacağı Salomon Cappadocia Ultra Trail 18 Ekim Cumartesi günü başlıyor. Organizasyon öncesi elit sporcular tanıtıldı.

Nevşehir'de düzenlenecek Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 79 ülkeden 2 bin 408 sporcunun katılımıyla yarın başlayacak. Organizasyon öncesi, Ürgüp ilçesindeki bir otelin terasında basın toplantısı düzenlendi.

"COĞRAFYANIN BÜYÜSÜNE ŞAHİT OLACAKLAR"

Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, burada yaptığı konuşmada, yarışın, peribacalarıyla kaplı vadileri kapsayan güzergahıyla özel bir noktada yapılacağını belirtti.

Tüm sporculara başarı dileyen Öztürk, "Sporcularımız bu muhteşem coğrafyanın büyüsüne şahit olacak. Kapadokya, binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, hoşgörü, barış ve dayanışmanın sembolü olmuştur. Bugün ise bu ruhu sporun birleştirici gücü yeniden hissettirmektedir. Bu yönüyle Kapadokya, tarih ve doğa turizminin yanı sıra sporun kalbinin de attığı bir merkez olma özelliği ve potansiyeline sahiptir." dedi.

thumbs-b-c-7c31baad79fea69f049a04e7f85210e6.jpg

"BU ETKİNLİĞİ ÜRGÜP HALKI DÖRT GÖZLE BEKLİYORDU"

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul ise etkinlikle ilgili belediye olarak çeşitli çalışmalara başlayıp tamamladıklarını ifade ederek, "Ürgüp'ün nüfusu 27 bin, 8 bin de üniversite öğrencisi vardır. Bir yıl boyunca 23 etkinlik yaptık. Ancak, bu etkinliği bütün Ürgüp halkı dört gözle bekliyordu. Biz de heyecanla meydanı yeniledik, daha uygun bir parkur olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Cappadocia Ultra Trail'de Salomon'un 10. yıl coşkusuCappadocia Ultra Trail'de Salomon'un 10. yıl coşkusu

ELİT SPORCULAR TANITILDI

Organizasyonda yer alan firmalar ile sponsor kuruluşların temsilcilerinin de söz aldığı programda, uluslararası düzeyde başarı elde etmiş elit sporcular tanıtıldı.

212.jpg

119, 63 VE 38 KİLOMETRELİK ETAPLAR KOŞULACAK

Yarın saat 07.00'de Ürgüp ilçe meydanından başlayacak yarışta sporcular, 119, 63 ve 38 kilometrelik etaplarda koşacak, dereceye girenlere ödülleri 19 Ekim'deki törende verilecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Spor
Süper Lig ekibi olağanüstü seçime gidiyor
Süper Lig ekibi olağanüstü seçime gidiyor
Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa sert tepki
Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa sert tepki
Soyunma odasında kavganın nasıl çıktığını açıkladı: Samsunspor maçı sonrası ortalık karıştı
Soyunma odasında kavganın nasıl çıktığını açıkladı: Samsunspor maçı sonrası ortalık karıştı