Beşiktaş'ın 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan, HT Spor'a konuk oldu.

''HOCANIN BANA GÜVENDİĞİNİ HİSSEDİYORUM''

Salih Uçan açıklamasında, "Son dönemlerde oyun planımızı, oyun gidişatımızı ve oyun taktiğimizi göz önünde bulundurduğumuzda pozitif yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Sezon başı kampında aramızda çok sayıda oyuncu vardı. Daha iyi geçirebilirdik çünkü ben kampın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sergen hoca geldikten sonra, ne oynadığını bilen ve daha göze hoş gelecek bir oyun olacağını gösterdi. Tabii, bu zaman gerektiren bir durum. Ben hocanın bir oyun planı olduğuna antrenmanda da şahit oluyorum. Sergen hoca geldikten sonra hem ben hem diğer oyuncular… Herkesi oynattı; belki üçüncü kalecimiz oynamamıştır. Ben hocanın bana güvendiğini hissediyorum'' dedi.

''GALATASARAY'DAN DAHA İYİYDİK''

Derbiler hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, "Galatasaray maçında sahada net olarak Galatasaray’dan daha iyiydik, Davinson’un kırmızı kart pozisyonuna kadar. Kırmızı karttan sonra istemediğimiz bir bekleme moduna girdik. Bunları arkadaşlarla tesislerde de konuşuyoruz. O gün sahadan kazarak ayrılmamız gerekiyordu. Fenerbahçe maçı aynı şey. Sahada ne yaptığını bilen bir oyuncu grubu, hocamızın verdiği taktikleri uygulayan oyuncular, yaptığımız hücum formasyonları... 1-0, 2-0'ı yakaladık. Her şey çok iyi giderken talihsiz bir kırmızı kart. Sonrasında bambaşka bir akşama dönüştü." ifadelerini kullandı.

''SOSYAL MEDYADA YAZILAN BAZI ŞEYLERE ÜZÜLÜYORUM''

Sosyal medyada kendisi hakkında yazılan bazı şeylere üzüldüğünü aktaran Salih Uçan, "Sosyal medyada yazılan bazı şeylere üzülüyorum. Burdur'dan birisi yazmış mesela. 'Salih, takımda huzursuz hava yaratıyor' yazmış. Beni görse belki beni tanımayacak bile. Nereden biliyorsun huzursuz hava yarattığımı? Komik şeyler de oluyor. Maçta oyuna giriyorum, 'Beşiktaş'ın kurtarıcısı Salih mi' yazmış. Oyuna girmiyorum, 'Hoca nasıl değişiklik yapsın, kenarda Salih var' yazıyorlar. İlk 11 oynuyorum, 'Yıl olmuş 2026, hala Salih oynuyor' falan yazıyorlar. Sosyal medya ucu bucağı olmayan bir yer." dedi.