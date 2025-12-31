Salah'ın yerine Türk yıldız: 100 milyon euroyu gözden çıkardılar

İngiltere'nin Liverpool takımının ayrılması beklenen Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın alternatifini Türk Milli Takımı'ndan bulduğu belirtildi.

Salah, teknik heyetle yaşadığı sıkıntının ardından bir süre kadro dışı kalmış, bu sırada takımdan ayrılmak istediğini bildirmişti.

Salah tarafından Galatasaray için ilk sözler

Salah'ın sezon sonunda ayrılacağı ileri sürülürken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer etmek için devreye girdiği ileri sürülmüştü.

KENAN YILDIZ'I İSTİYORLAR

İngiliz devinin Salah'ın yerini doldurmak için bir süredir yakından takip ettiği milli takımımızın ve Juventus'un yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.

İtalyan basınından Tuttosport'ta çıkan haberde Kenan Yıldız'ın performansıyla Liverpool'un yanı sıra bazı İngiliz takımlarının da dikkatini çektiği vurgulandı.

Haberde Salah'ın ayrılmasının ardından hücum gücünü yükseltmek isteyen Liverpool'un Kenan Yıldız'ı almak için bonservisine 100 milyon euro ödemeye hazır olduğu da belirtildi.

20 yaşındaki Kenan Yıldız, bu sezon Juventus'ta 13 gol atarken, 8 de gol pası verdi.