Salah'ın yerine Türk yıldız: 100 milyon euroyu gözden çıkardılar

Salah'ın yerine Türk yıldız: 100 milyon euroyu gözden çıkardılar
Yayınlanma:
Liverpool'un takımdan ayrılması beklenen Salah'ın yerine A Milli Takım'da forma giyen genç futbolcuyu gündemine aldığı ve 100 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

İngiltere'nin Liverpool takımının ayrılması beklenen Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın alternatifini Türk Milli Takımı'ndan bulduğu belirtildi.
Salah, teknik heyetle yaşadığı sıkıntının ardından bir süre kadro dışı kalmış, bu sırada takımdan ayrılmak istediğini bildirmişti.

Salah tarafından Galatasaray için ilk sözlerSalah tarafından Galatasaray için ilk sözler

Salah'ın sezon sonunda ayrılacağı ileri sürülürken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer etmek için devreye girdiği ileri sürülmüştü.

KENAN YILDIZ'I İSTİYORLAR

İngiliz devinin Salah'ın yerini doldurmak için bir süredir yakından takip ettiği milli takımımızın ve Juventus'un yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.

whatsapp-image-2025-12-31-at-12-50-28.jpeg

İtalyan basınından Tuttosport'ta çıkan haberde Kenan Yıldız'ın performansıyla Liverpool'un yanı sıra bazı İngiliz takımlarının da dikkatini çektiği vurgulandı.
Haberde Salah'ın ayrılmasının ardından hücum gücünü yükseltmek isteyen Liverpool'un Kenan Yıldız'ı almak için bonservisine 100 milyon euro ödemeye hazır olduğu da belirtildi.
20 yaşındaki Kenan Yıldız, bu sezon Juventus'ta 13 gol atarken, 8 de gol pası verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
Spor
Uğurcan'dan sonra bir daha: Galatasaray Trabzonspor'dan istedi
Uğurcan'dan sonra bir daha: Galatasaray Trabzonspor'dan istedi
Sadettin Saran toplantı sonrası ilan edecek
Sadettin Saran toplantı sonrası ilan edecek