Sadiku Süper Lig'e veda etti

Kasımpaşa'da Loret Sadiku ile yollar resmen ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, uzun yıllardır kadrosunda yer alan Kosovalı orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği belirtildi.

Lacivert-beyazlı kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

Uzun yıllar boyunca Kasımpaşamızın formasını terleten Loret Sadiku ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Emekleri ve katkıları için kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.

TÜRKİYE KARİYERİ:

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Türkiye’de Kasımpaşa’nın yanı sıra Mersin İdmanyurdu ve Adanaspor formalarını da giydi.
Kasımpaşa’da 170 resmi maçta görev alan Sadiku, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti ve istikrarlı performansıyla takımın önemli parçalarından biri oldu.

Sadiku’nun vedası, Kasımpaşa’da yeni sezon öncesi kadro yapılanmasının bir parçası olarak değerlendirilirken, deneyimli oyuncunun kariyerine TFF 1 Lig'de devam etmesi bekleniyor.

