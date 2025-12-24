Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın pozitif çıkan sağlık raporu sonrasından gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği yayınladığı bilirkişi görüşüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Açıklamada Saran'ın saç analizinde "pozitif çıktığı iddia edilen" maddenin benzoylecgonine olduğu ifade edildi ve bilirkişi görüşü paylaşıldı.

Son günlerde kamuoyunda yer alan ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Sadettin Saran'ı hedef alan iddialar üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur.

Bazı haberlerde, Sayın Başkan'ın saç analizinde "pozitif çıktığı iddia

edilen" maddenin benzoylecgonine olduğu ifade edilmektedir.

Ancak açık ve net biçimde belirtilmelidir ki; Sayın Sadettin Saran, kokain veya benzeri herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı maddeyi hayatı boyunca kullanmadığını ısrarla ve kararlılıkla beyan etmektedir.

Bu konuda dürüstlüğünden ve yaşam tarzından zerre şüphe duyulmamaktadır.

Kamuoyunda yeterince bilinmeyen ancak bilimsel olarak açık bir gerçek şudur:

Benzoylecgonine, doğrudan bir uyuşturucu madde değil; bazı maddelerin metabolizma (yıkım) ürünü olarak ortaya çıkabilen bir metabolittir.

Daha da önemlisi, bu metabolit; günlük hayatta milyonlarca insanın kullandığı, büyük bölümü reçetesiz temin edilebilen bazı ilaçların kullanımında da pozitif sonuç verebilmektedir.

Bu kapsamda, benzoylecgonine pozitifliğiyle ilişkilendirilebilen bazı yaygın etken maddeler ve bilinen jenerik/piyasa adları şunlardır:

Florokinolon grubu antibiyotikler: (Cipro, Avelox vb.)

Pseudoephedrine:

Soğuk algınlığı ve grip ilaçlarında yaygın olarak bulunur (Actifed, Gripin, Parol Hot, Katarin vb.)

Dextromethorphan:

Öksürük ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır (Benical Cold, Tamol Cold vb.)

Difenhidramin:

Alerji ve kaşıntı tedavisinde kullanılır; krem formları dahi mevcuttur

(Benadryl vb.)

Sertralin ve benzeri antidepresanlar:

(Lustral vb.)

Bu noktada altı özellikle çizilmelidir:

İdrar, kan ve tırnak analizleri tamamen negatif sonuçlanmışken; yalnızca saç analizinde, yukarıda sayılan ve toplumun çok geniş kesimleri tarafından kullanılan ilaçlarla da pozitiflik verebilen bir metabolit tespit edilmesini esas alarak, bir kişiyi kokain kullanımıyla suçlamak bilimsel, vicdani ve akli değildir.

Hayatını spora, sağlığa ve disipline adamış bir ismin; sağlık üzerindeki olumsuz etkileri herkesçe bilinen bir maddeyle ilişkilendirilmesi, açıkça itibar zedelemeye yönelik ve akla zarar bir ithamdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.