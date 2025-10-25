Sadettin Saran'ın istediği tüm maddeler kabul edildi

Fenerbahçe'de olağanüstü mali genel kurul sona erdi. Toplantıda, son olağanüstü genel kurulda reddedilen maddeler üyelerin oyuna sunuldu.

SADETTİN SARAN YETKİYİ ALDI

Yapılan oylama sonucunda Sadettin Saran yönetiminin talep ettiği tüm yetkiler oy çokluğuyla kabul edildi.

KABUL EDİLEN MADDELER

4. madde: "Kulübümüzün gayrimenkul portföyünü genişletmek için gerek kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekse üçüncü kişilerden gerçekleştirilecek her türlü gayrimenkul edinimini amaçlamaktadır."

5. madde: "Gerçekleştirilecek proje ile elde edilecek gelir ile öncelikli olarak Bankalar Birliği'nden çıkılması, akabinde geriye kalan gelir ve tesis ile altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır."

6. madde: Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kısa veya uzun süreli kiraya verilmesi, irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi...

7. madde: "Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üzerinde yatırım ve tesisler, plan, proje, tadilat dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması, yaptırılması hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi..."

8. madde: yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve devretmek, kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz veya diğer bir suretle değerlendirilmesi, gerektiğinde sermaye artışına gidilmesi, hisselerinin devri ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasviyesi gibi konularda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi...