Sadettin Saran'ın istediği tüm maddeler kabul edildi

Sadettin Saran'ın istediği tüm maddeler kabul edildi
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetim kurulunun talep ettiği tüm yetkiler oy çokluğuyla kabul edildi.

Fenerbahçe'de olağanüstü mali genel kurul sona erdi. Toplantıda, son olağanüstü genel kurulda reddedilen maddeler üyelerin oyuna sunuldu.

SADETTİN SARAN YETKİYİ ALDI

Yapılan oylama sonucunda Sadettin Saran yönetiminin talep ettiği tüm yetkiler oy çokluğuyla kabul edildi.

flkvmvv.jpg

KABUL EDİLEN MADDELER

4. madde: "Kulübümüzün gayrimenkul portföyünü genişletmek için gerek kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekse üçüncü kişilerden gerçekleştirilecek her türlü gayrimenkul edinimini amaçlamaktadır."

5. madde: "Gerçekleştirilecek proje ile elde edilecek gelir ile öncelikli olarak Bankalar Birliği'nden çıkılması, akabinde geriye kalan gelir ve tesis ile altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır."

2024/11/08/hbfb.jpg

6. madde: Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kısa veya uzun süreli kiraya verilmesi, irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi...

7. madde: "Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üzerinde yatırım ve tesisler, plan, proje, tadilat dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması, yaptırılması hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi..."

Fenerbahçe'nin Ali Koç'a olan borcu açıklandı: Kararını yönetime bildirdiFenerbahçe'nin Ali Koç'a olan borcu açıklandı: Kararını yönetime bildirdi

8. madde: yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve devretmek, kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz veya diğer bir suretle değerlendirilmesi, gerektiğinde sermaye artışına gidilmesi, hisselerinin devri ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasviyesi gibi konularda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Spor
Spor yazarı Faik Çetiner hayatını kaybetti
Spor yazarı Faik Çetiner hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin Ali Koç'a olan borcu açıklandı: Kararını yönetime bildirdi
Fenerbahçe'nin Ali Koç'a olan borcu açıklandı: Kararını yönetime bildirdi