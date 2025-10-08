Sadettin Saran'dan şampiyonluk sonrası ilk açıklama

Sadettin Saran'dan şampiyonluk sonrası ilk açıklama
Yayınlanma:
Vakıfbank'ı setlerde 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de Sadettin Saran mutluluğunu dile getirdi.

Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nda Fenerbahçe Medicana ile Vakıfbank karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini setlerde 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe şampiyon: Vakıfbank karşısında muhteşem geri dönüşFenerbahçe şampiyon: Vakıfbank karşısında muhteşem geri dönüş

"MUHTEŞEM BİR GECE OLDU"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, mutluluğunu dile getirdi.

Sadettin Saran’ın açıklamaları şu şekilde:

"Burada sadece bir galibiyet yoktu. Fenerbahçelilerin inancı vardı. Başından sonuna kadar gurur duydum. Armanın hakkını, terleyerek fazlasıyla verdiler.

Bu arada VakıfBank'ı da kutluyorum. Bugün dünyanın en iyi voleybolcuları buradaydı. Çok güzel bir maç oldu. Taraftarımız... Onlarsız olmazdı. Muhteşem bir gece oldu. E biraz da şansımız da vardı."

"Biz en yukarıyı hedefliyoruz, sonuna kadar hep beraber gideceğiz. Takımı gördünüz , ruhu gördünüz. Müthiş bir inanç var ve bu sahaya yansıdı. Çok gurur duyuyorum."

2024/11/08/hbfb.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

