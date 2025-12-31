Sadettin Saran'dan olağanüstü seçim kararı

Sadettin Saran'dan olağanüstü seçim kararı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika! Fenerbahçe'de flaş gelişme. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın olağanüstü seçim kararı aldığı ortaya çıktı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu seçim tarihine dair bilgiyi de paylaştı. İşte detaylar...

Son dakika gelişmesi!
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın olağanüstü kongreye gitme kararı aldığı ortaya çıktı.
İddialara göre Saran, yönetim kurulu ve yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerin ardından güven tazelemek için olağanüstü genel kurula gitmeyi kabul etti.

2024/11/08/hbfb.jpg

ALİ KOÇ DA DESTEK VERİYOR

Bu süreçte eski başkan Ali Koç’un da önerilerde bulunduğu ve camiadan destek mesajları verdiği belirtiliyor.

srankoc.jpg
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a tam destek

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu Sadettin Saran'ın kararını sosyal medya üzerinden açıkladı.
Sabuncuoğlu "Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı" paylaşımında bulundu.

yagiz.png

FENERBAHÇE'DE SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Sabuncuoğlu mesajında kongrenin ne zaman yapılacağına dair bilgiyi de paylaştı. Özellikle Ali Koç'un Sadettin Saran'a verdiği desteğin altını çizen Yağız Sabuncuoğlu şu paylaşımda bulundu:

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, 'Olağanüstü Seçimli Genel Kurur' kararı aldı.
Sadettin Saran, Ali Koç'un yaptığı Olağanüstü Kongre önerisini düşünüyor.
Ali Koç, sürecin başından beri Sadettin Saran'ın yanında ve kendisine destek oluyor.

DEVİN ÖZBEK'E SORDU

Fenerbahçe’de hem mevcut futbolcular hem de transfer görüşmesi yapılan isimler, bir sezon içinde ikinci seçimli genel kurul nedeniyle tedirginlik yaşadı ve konuyu Devin Özek'e sordu. Sadettin Saran, takımın seçimden zarar görmemesi ve transfer süreci etkilenmemesi için kongrenin 'Sezonun son maçına göre' planlanmasını istedi. Karar; futbolcular, görüşülen oyuncular ve teknik heyet tarafından olumlu karşılandı.

Mert Günok 10 yıllık Fenerbahçe sözünü tuttuMert Günok 10 yıllık Fenerbahçe sözünü tuttu

SADETTİN SARAN'A ADLİ KONTROL

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, ifadesinin ardından “adli kontrol” şartıyla serbest bırakılmıştı.
Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkarken, kan, idrar ve tırnak örneklerinde sonuçlar negatif çıkmıştı. Hakkındaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından halen yürütülen Sadettin Saran özel bir laboratuvarda ikinci kez uyuşturucu testi yaptırdı. Ancak sonuç henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

2023/10/05/sadettin-saran.jpg

SARAN SORUŞTURMASINDA SON DURUM NEDİR?

  • Sadettin Saran 25 Aralık 2025 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
  • Adli Tıp Kurumu incelemesinde:
  • Saç örneklerinde pozitif sonuç bulundu.
  • Kan, idrar ve tırnak örneklerinde negatif sonuç çıktı.
  • Adli Kontrol Kararı:
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saran’ı “uyuşturucu madde temin etme” ve “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla sulh ceza hakimliğine sevk etti.
  • Hakimlik, “imza atma” şeklinde adli kontrol şartı uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Spor
Galatasaray'ın 5 yıldız operasyonu: Dursun Özbek 12'den vurdu
Galatasaray'ın 5 yıldız operasyonu: Dursun Özbek 12'den vurdu
Ali Palabıyık Savcılığa başvurdu: Avukatları harekete geçti
Ali Palabıyık Savcılığa başvurdu: Avukatları harekete geçti