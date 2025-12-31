Son dakika gelişmesi!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın olağanüstü kongreye gitme kararı aldığı ortaya çıktı.

İddialara göre Saran, yönetim kurulu ve yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerin ardından güven tazelemek için olağanüstü genel kurula gitmeyi kabul etti.

ALİ KOÇ DA DESTEK VERİYOR

Bu süreçte eski başkan Ali Koç’un da önerilerde bulunduğu ve camiadan destek mesajları verdiği belirtiliyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu Sadettin Saran'ın kararını sosyal medya üzerinden açıkladı.

Sabuncuoğlu "Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı" paylaşımında bulundu.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Sabuncuoğlu mesajında kongrenin ne zaman yapılacağına dair bilgiyi de paylaştı. Özellikle Ali Koç'un Sadettin Saran'a verdiği desteğin altını çizen Yağız Sabuncuoğlu şu paylaşımda bulundu:

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, 'Olağanüstü Seçimli Genel Kurur' kararı aldı.

Sadettin Saran, Ali Koç'un yaptığı Olağanüstü Kongre önerisini düşünüyor.

Ali Koç, sürecin başından beri Sadettin Saran'ın yanında ve kendisine destek oluyor.

DEVİN ÖZBEK'E SORDU

Fenerbahçe’de hem mevcut futbolcular hem de transfer görüşmesi yapılan isimler, bir sezon içinde ikinci seçimli genel kurul nedeniyle tedirginlik yaşadı ve konuyu Devin Özek'e sordu. Sadettin Saran, takımın seçimden zarar görmemesi ve transfer süreci etkilenmemesi için kongrenin 'Sezonun son maçına göre' planlanmasını istedi. Karar; futbolcular, görüşülen oyuncular ve teknik heyet tarafından olumlu karşılandı.

SADETTİN SARAN'A ADLİ KONTROL

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, ifadesinin ardından “adli kontrol” şartıyla serbest bırakılmıştı.

Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkarken, kan, idrar ve tırnak örneklerinde sonuçlar negatif çıkmıştı. Hakkındaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından halen yürütülen Sadettin Saran özel bir laboratuvarda ikinci kez uyuşturucu testi yaptırdı. Ancak sonuç henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

SARAN SORUŞTURMASINDA SON DURUM NEDİR?