Fenerbahçe’de bugün saat 13.30’da yapılacak yönetim kurulu toplantısı, kulübün geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Başkan Sadettin Saran, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alıp almamayı ekibiyle masaya yatıracak.

Görüşme sonrası Fenerbahçe'nin seçim kararı resmen ilan edilecek.

Sadettin Saran'dan olağanüstü seçim kararı

SARAN 2 KEZ İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Saran, iki kez ifade verdi.

Başkan Saran, adli kontrol, imza ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

30 Aralık akşamı yapılan ön görüşmede Saran önce ailesiyle, ardından yöneticilerle seçim ihtimalini değerlendirdi.

SEÇİM TARİHİ DE AÇIKLACAK

Yönetim kurulu ve teknik heyetin de sıcak baktığı bu senaryoya göre seçim Mayıs ayının 3. haftasında, yani ligin bitiminde yapılacak.

Saran yeniden aday olacak ve kulüp üyelerinden güvenoyu alarak başkanlığa devam etmeyi hedefleyecek.

SADETTİN SARAN ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Soruşturma sürecinde aksi bir durum yaşanması halinde Saran aday olmayacak. Bu durumda Fenerbahçe’de çok adaylı bir başkanlık seçimi gündeme gelecek.

Yönetim kurulunun bugünkü toplantıda seçim kararını netleştirmesi ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Eğer seçim kararı çıkarsa, Fenerbahçe’de camia Mayıs ayında sandığa gidecek.