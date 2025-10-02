Sadettin Saran sürpriz yaptı

Yayınlanma:
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sürpriz ziyaretlerle bulundu.

Fenerbahçe Kulübü'nün yeni başkanı Sadettin Saran, sürpriz ziyaretlerine devam etti.

Sadettin Saran, Fenerbahçe Futbol Akademisi'ni ziyaret ederek teknik ekip ve oyuncularla bir araya geldi.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bulunan Futbol Akademisi'nde gerçekleşen ziyarette Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Vural da yer aldı.

TEKNİK HEYET VE OYUNCULARLA TANIŞTI

Ziyarette, başkan Sadettin Saran ve yönetici Ozan Vural, Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Sedat Karabük, Futbol Akademisin İdari Sorumlusu Serdar Alkın, teknik heyet, oyuncular ve kulüp personeliyle tek tek tanışarak yeni sezon öncesi başarı dileklerinde bulundu.

Ayrıca Sadettin Saran, Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya ile bir araya gelerek burada kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

