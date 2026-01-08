Sadettin Saran Guendouzi ile telefonda görüştü: İlk mesajını verdi

Sadettin Saran Guendouzi ile telefonda görüştü: İlk mesajını verdi
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü transferi Guendouzi İstanbul'a geldi. Sadettin Saran yıldız oyuncu uçağa binmeden önce Guendouzi ile telefonda görüntülü bir görüşme yaptı.

Fenerbahçe taraftarının beklediği dev transfer sonunda gerçekleşti.
Guendouzi'yi taşıyan özel jet öğlen saatlerinde Roma'dan hareket etti ve İstanbul'a indi.
İstanbul'daki fırtına nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte güçlük yaşayan uçaktan inen Guendouzi'yi Fenerbahçe taraftarları karşıladı.

Guendouzi ailesiyle birlikte poz verdi

SARAN İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Fenerbahçe’nin yeni transferi Matteo Guendouzi, İstanbul’a gelmeden önce kulüp başkanı Sadettin Saran ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

İLK MESAJINI VERDİ

Guendouzi, Lazio’dan Fenerbahçe’ye transferi için perşembe günü öğlen saatlerinde yola çıkmadan önce Başkan Saran ile görüntülü konuştu. Saran, Fransız orta saha oyuncusuna başarı dileklerinde bulundu ve Fenerbahçe’deki yeni kariyerinde yanında olduklarını ifade etti.

Guendouzi ise Saran'a Galatasaray ile yapılacak Süper Kupa finalinde oynamak istediğini iletti.

LAZIO'DA BÜYÜK İSYAN

Guendouzi’nin satışı sonrası Lazio taraftarları büyük tepki gösterdi.
Başkan Claudio Lotito, sosyal medyada ve tribünlerde yoğun şekilde istifaya davet edildi.

