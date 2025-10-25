Sadettin Saran 2 maddede yetkiyi aldı

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de olağanüstü mali genel kurul devam ederken 2 madde için yönetime yetki verildi.

Fenerbahçe’de olağanüstü mali genel kurul devam ederken 4. ve 5. maddeler için yapılan oylama sona erdi.

2024/11/08/hbfb.jpg

4. VE 5. MADDELER OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Yapılan oylama sonucunda 4. ve 5. maddeler oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece yönetime, gayrimenkul edinimine dair yetki verildi. Gerçekleşecek projelerin ilk olarak Bankalar Birliği için kullanılması onaylandı.

980970.jpg

Kabul edilen maddeler şu şekilde:

4. madde: "Kulübümüzün gayrimenkul portföyünü genişletmek için gerek kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekse üçüncü kişilerden gerçekleştirilecek her türlü gayrimenkul edinimini amaçlamaktadır."

5. madde: "Gerçekleştirilecek proje ile elde edilecek gelir ile öncelikli olarak Bankalar Birliği'nden çıkılması, akabinde geriye kalan gelir ve tesis ile altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır."

KRİTİK MADDELER HENÜZ OYLANMADI

Olağanüstü mali genel kurulun asıl toplanma sebebi olan 11., 12. ve 13. maddeler ise henüz oylanmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

