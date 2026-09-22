6 8

1991 yılında tadilat gören stadyum bugünkü halini almıştı. Statta son olarak 3 Mayıs 2025'te 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Nazillispor ile Güzide Gebzespor karşı karşıya gelirken, tesis ardından depreme dayanıksız olduğu için kapatılıp geçen sezon kullanılmadı.