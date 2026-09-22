Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Rıdvan Dilmen'in eski takımıydı: 66 yıl sonra yıkılmaya başlandı

Rıdvan Dilmen'in eski takımıydı: 66 yıl sonra yıkılmaya başlandı

Rıdvan Dilmen'in futbola başladığı Nazilli'de 66 yıllık stat tarih oluyor. Adım adım yıkım başladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Rıdvan Dilmen'in eski takımıydı: 66 yıl sonra yıkılmaya başlandı - Fotoğraf: 1
1 8

Aydın'ın Nazilli ilçesinde profesyonel liglerde çok uzun süre Nazillispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan 66 yıllık İlçe Stadı'nın yıkımına başlandı.

Rıdvan Dilmen'in eski takımıydı: 66 yıl sonra yıkılmaya başlandı - Fotoğraf: 2
2 8

Depreme dayanıksız raporu verilen tarihi stadyuma kepçe vurulurken, hemen ardında da Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nin yakım çalışmalarına başlanılacak.

Rıdvan Dilmen'in eski takımıydı: 66 yıl sonra yıkılmaya başlandı - Fotoğraf: 3
3 8

Mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bulunan 4 bin 500 seyirci kapasiteli statta yıkım işlemi öncesinde koltuklar söküldü. Taşınabilir eşyalar çıkarıldı.

Rıdvan Dilmen'in eski takımıydı: 66 yıl sonra yıkılmaya başlandı - Fotoğraf: 4
4 8

İş makineleri, statta çalışmaya başladı. Yıkım işleminin 1 ayda tamamlanması planlanıyor.

Rıdvan Dilmen'in eski takımıydı: 66 yıl sonra yıkılmaya başlandı - Fotoğraf: 5
5 8

Kentte 1960 yılında yapılan, 1989-1990 sezonunda zemini çimlendirilen stat, uzun yıllar, Nazilli Şehir Stadyumu ismiyle hizmet vermişti.

Rıdvan Dilmen'in eski takımıydı: 66 yıl sonra yıkılmaya başlandı - Fotoğraf: 6
6 8

1991 yılında tadilat gören stadyum bugünkü halini almıştı. Statta son olarak 3 Mayıs 2025'te 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Nazillispor ile Güzide Gebzespor karşı karşıya gelirken, tesis ardından depreme dayanıksız olduğu için kapatılıp geçen sezon kullanılmadı.

Rıdvan Dilmen'in eski takımıydı: 66 yıl sonra yıkılmaya başlandı - Fotoğraf: 7
7 8

Stadyumda başta Nazillili olan Fenerbahçeli eski ünlü futbolcu Rıdvan Dilmen başta olmak üzere yüzlerce oyuncu yetişti.

Rıdvan Dilmen'in eski takımıydı: 66 yıl sonra yıkılmaya başlandı - Fotoğraf: 8
8 8

Stadyum; Nazillispor, Sümerspor, Pamukspor, Efespor gibi Nazilli’nin köklü kulüplerinin maçlarına ev sahipliği yaptı.

Rıdvan Dilmen Aydın
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro