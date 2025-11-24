Rıdvan Dilmen'in eski takımıydı: 15 günü kaldı

Futbolda geçen sezon 2'nci Lig'den düşen, bu yıl da 3'üncü Lig'de amatöre düşme hattında galibiyetsiz son sırada bulunan Nazillispor'a bir darbe de tesisler konusunda geldi.

Nazillispor yasak dinlemedi

Nazillispor'a kullandığı belediyeye ait tesislerin tahliyesi için alınan mahkeme kararı tebliğ edilerek tesisi boşaltmak için 15 günlük bir süre tanındı.

Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, "Nazillispor kulübü olarak gerçekten çok zor günler geçiriyoruz. Tesislerden tahliyemiz için mahkeme kararının tebliğ edilmesi gerçekten sürpriz oldu. Cezayı sanki bana kesiyorlarmış gibi görülüyor ama aslında cezayı çeken Nazillispor oluyor. Burada 35-40 genç sporcu var; çoğu şehir dışından geldi.

OYUNCULAR MAĞDUR

Bu karar onları da mağdur edecek. Belediye yönetimiyle görüşme halindeyiz. Sezon sonuna kadar süre talep ediyoruz. Bu çok önemli sorunu da diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz" dedi. Daha önce adı Nazilli Belediyespor olan Nazillispor şirketleştikten sonra tesislerle ilgili sıkıntı yaşayıp mahkemelik olmuştu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rıdvan Dilmen futbola Nazilli'de başlamıştı. Birçok ünlü futbolcuyu yetiştiren Ege temsilcisinin son durumu spor kamuoyunda büyük bir üzüntü yarattı.