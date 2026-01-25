Rıdvan Dilmen maç sonu topa tuttu: Kazanmamak için her şeyi yaptı

Yayınlanma:
Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Tedesco'nun kadro tercihlerini eleştirdi.

Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe’nin Göztepe karşısındaki performansını değerlendiren Rıdvan Dilmen, ilk 11 tercihini eleştirdi.

Fenerbahçe'yi yıkan amatörce hatayı açıkladı: Takımdaki sorun gizli olmaktan çıktıFenerbahçe'yi yıkan amatörce hatayı açıkladı: Takımdaki sorun gizli olmaktan çıktı

“KAZANAMAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI”

Yiğit Efe ve Semedo tercihlerini eleştiren Rıdvan Dilmen, “Fenerbahçe’nin kadrosunun böyle çıkmaya hakkı yoktur. Rakibinden puan olarak gerideyken Fenerbahçe’nin sağ beki Yiğit Efe olmaz; değil, olamaz. Fenerbahçe’nin sol beki Semedo olmaz; değil, olamaz. 2 tane moralli oyuncuyu çıkardın. Çıkınca kim girdi? Bunları üst üste koyduğun zaman kazanmamak için her şeyi yapmış oldu ve becerdi” dedi.

yazi-40.jpg

“SEN NASIL KAZANACAKSIN”

Tedesco’ya eleştirilerine devam eden Rıdvan Dilmen, “Çok basit, bunun için büyük teknik direktör olmana gerek yok. Semed'yu sol bek, Yiğit Efe'yi sağ bek oynatmayacaksın. Sebeplerden biri budur. Öndeki iki çabuk oyuncuyu aynı anda çıkarması… Sen nasıl kazanacaksın” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

