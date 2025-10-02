Reis: Sabırlı ve cesur oynayacağız

Reis: Sabırlı ve cesur oynayacağız
Yayınlanma:
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Legia Varşova maçı öncesinde "Sabırlı ve cesur şekilde oynarsak buradan puan veya puanlarla ile ayrılmak mümkün olacaktır" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi ilk maçında deplasmanda Legia Varşova'yla oynayacakları maç öncesinde Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Reis, şunları söyledi:

"Sezona 10 transfer yaparak başladık. Yeni transferlerimizin biraz zamana ihtiyacı olacak. Takıma entegre ve adaptasyon anlamında, mantalitemizi ve felsefemizi onlara aktarma anlamında yeni oyuncuların birazcık zamana ihtiyacı olacaktır. Zaten bazı oyuncularımız bize geç katıldığı için forma giyemeyecek. Sakat olan oyuncularımız onlar da bizimle birlikte olmayacaklar. Halihazırda elimde güzel bir takımım var. Legia Varşova karşısında güzel bir performans göstermek istiyoruz. Takım ruhunu sahaya iyi yansıtabilirsek gayet iyi sonuç alacağımızdan eminim.

"BURAYA PUANLAR ALMAYA GELDİK"

Tanju Çolak'tan Reis övgüsü: Çok iyi işler yaptıkTanju Çolak'tan Reis övgüsü: Çok iyi işler yaptık

Biz buraya puan veya puanlar almaya geldik. Tabii ki takım halinde iyi bir performans göstermek istiyoruz. Eğer sabırlı ve cesur şekilde oynayacak olursak buradan puan veya puanlarla ile ayrılmak mümkün olacaktır. Kesinlikle çok zorlu bir atmosferde oynayacağımız söyleyebilirim.

Çok ateşli taraftarları var. Her oyuncu böyle bir atmosferde en iyi performansını göstermek ister. Eğer istediğimiz performansı gösterebilirsek 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum. İstediklerimizi sahaya doğru yansıtırsak grup aşamasına iyi bir başlangıç yapabiliriz."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kimi çöpe atıyor kimi hatıra olarak saklıyor: Bu madeni para binlerce lira değerinde
Bu madeni para binlerce lira değerinde
Kimi çöpe atıyor, kimi hatıra olarak saklıyor
Kazmayı vurdukça tarih fışkırıyor: 12 bin yıllık tarihi alanda 8 yeni keşif gün yüzüne çıktı
Ramazan Gülten Halk TV'ye konuştu: Kızım için masal yazıyorum
İstanbul'un 22 ilçesine kritik uyarı! 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak: Önleminizi alın
Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
Spor
Fenerbahçe Nice karşısında: İlk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe Nice karşısında: İlk 11'ler belli oldu
Sadettin Saran sürpriz yaptı
Sadettin Saran sürpriz yaptı
Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ 2'de 2 yaptı! PSG Barcelona'yı yıktı
Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ 2'de 2 yaptı! PSG Barcelona'yı yıktı