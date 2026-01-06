Recep Burak Yılmaz dayanamadı: Hatay'dan ayrıldı

Sıkıntılı günler geçiren Hatayspor'da bir veda daha yaşandı. Recep Burak Yılmaz Muşspor’a transfer oldu.

TFF 1. Lig ekibi Hatayspor’da ayrılıklar sürüyor. Zor günlerden geçen Akdeniz temsilcisinde vedalar bir bir açıklanıyor.
Yabancı oyuncuların ardından tecrübeli yerli futbolculardan Recep Burak Yılmaz da takımdan ayrıldı.

HATAY'I BIRAKIP MUŞ'A GİTTİ

30 yaşındaki stoper, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren Muşspor ile anlaşmaya vardı.
Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Yılmaz, kendisini sarı-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Böylece 4 sezondur Hatayspor forması giyen oyuncu, yeni bir maceraya adım attı.

recepburakyilmaz.webp

RECEP BURAK YILMAZ'IN HATAY PERFORMANSI:

1995 İstanbul doğumlu olan Recep Burak Yılmaz, 1.85 boyunda ve sağ ayaklı bir savunmacı.
Bu sezon Hatayspor formasıyla:

  • Trendyol 1. Lig’de 15 maç
  • Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 maç
  • Toplamda 16 karşılaşmada görev aldı.

Muşspor, tecrübeli stoperi kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirdi.
Hatayspor ise kadroda yaşanan ayrılıklarla zorunlu olarak yeniden yapılanma sürecine girdi.

DÜŞME HATTINDA

Hatayspor TFF 1. Lig'de 6 puanla sondan ikinci sırada düşme hattında yer alıyor.

hataypuan.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

