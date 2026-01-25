Rakibi sahaya çıkmadı: Fenerbahçe hükmen galip geldi
Efeler Ligi'nde Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Medicana maçına çıkmama kararı aldı. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe Medicana hükmen galip ilan edildi.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasındaki Cizre Belediyespor maçında 3-0 hükmen galip ilan edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cizre Belediyespor'un sahaya çıkmama kararı nedeniyle karşılaşma iptal edildi.
3-0 HÜKMEN GALİBİYET
Müsabakanın sonucu, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Fenerbahçe Medicana lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil edildi.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
- Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızın, SMS Grup Efeler Ligi 16. hafta maçında Cizre Belediyesi ile oynaması planlanan karşılaşma, rakip takımın sahaya çıkmama kararı alması nedeniyle iptal edilmiştir.
- Söz konusu müsabakanın sonucu, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından takımımız lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil edilmiştir.
- Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Kaynak:Haber Merkezi / AA
