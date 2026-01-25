Rakibi sahaya çıkmadı: Fenerbahçe hükmen galip geldi

Rakibi sahaya çıkmadı: Fenerbahçe hükmen galip geldi
Yayınlanma:
Efeler Ligi'nde Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Medicana maçına çıkmama kararı aldı. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe Medicana hükmen galip ilan edildi.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasındaki Cizre Belediyespor maçında 3-0 hükmen galip ilan edildi.

2024/11/08/hbfb.jpg
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cizre Belediyespor'un sahaya çıkmama kararı nedeniyle karşılaşma iptal edildi.

3-0 HÜKMEN GALİBİYET

Müsabakanın sonucu, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Fenerbahçe Medicana lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil edildi.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

  • Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızın, SMS Grup Efeler Ligi 16. hafta maçında Cizre Belediyesi ile oynaması planlanan karşılaşma, rakip takımın sahaya çıkmama kararı alması nedeniyle iptal edilmiştir.
  • Söz konusu müsabakanın sonucu, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından takımımız lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil edilmiştir.
  • Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Spor
Yok artık Fenerbahçe: Rakibini 18-0 yendi
Yok artık Fenerbahçe: Rakibini 18-0 yendi
Arda Güler kararı İspanya'yı karıştırdı: Tepki yağdı
Arda Güler kararı İspanya'yı karıştırdı: Tepki yağdı