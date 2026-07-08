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Polonya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları'ndan kötü haber

Filenin Sultanları Japonya'da düzenlenen Milletler Ligi 3. hafta maçlarına Polonya galibiyetiyle başladı. Ama Filenin Sultanları'ndan kötü haber geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Polonya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları'ndan kötü haber - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Japonya'da düzenlenen Millerler Ligi 3. haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi.

Polonya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları'ndan kötü haber - Fotoğraf: 2
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Milliler, galibiyeti kutlarken, maçtan sonra kötü haber geldi. Haberi bizzat Başantrenör Daniele Santarelli verdi.

Polonya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları'ndan kötü haber - Fotoğraf: 3
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Santarelli, karşılaşma sonrası şu ifadeleri kullandı:

Polonya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları'ndan kötü haber - Fotoğraf: 4
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"Bence bugün gerçekten iyi bir iş çıkardık. Maçın tamamında oyunun içinde kaldık. Geriye düştüğümüzde bile mantalitemizi asla kaybetmedik. Taktiksel olarak ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Takımın iyi bir gelişim gösterdiğini düşünüyorum."

Polonya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları'ndan kötü haber - Fotoğraf: 5
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"Tabii ki daha fazla birlikte zaman geçirmeye ihtiyacımız var. Bazı oyuncular için bu ilk maçtı. Zehra neredeyse iki aydır oynamıyordu; sahaya çıkmadan geçen iki ayın ardından dönmek gerçekten zordur. Zamana ihtiyacı var, bunu çok iyi biliyoruz."

Polonya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları'ndan kötü haber - Fotoğraf: 6
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"Cansu için de ayrıca mutluyum; oyuna girdi, elinden gelenin en iyisini yaptı ve bu çok önemliydi."

Polonya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları'ndan kötü haber - Fotoğraf: 7
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"Umarım Jack'in ciddi bir şeyi yoktur. Her şeyden önce sağlığı için, sonra da takım için bu çok önemli."

Polonya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları'ndan kötü haber - Fotoğraf: 8
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Jack Kısal, karşılaşmayı sakatlandığı için tamamlayamadı. Bu nedenle kenara alındı. Milli oyuncular galibiyet pozunu bu nedenle kenarda yerde oturan Jack Kısal'ın yanına giderek verdi. Milli yıldızın durumu kontrollerden sonra belli olacak.

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