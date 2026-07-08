Polonya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları'ndan kötü haber
Filenin Sultanları Japonya'da düzenlenen Milletler Ligi 3. hafta maçlarına Polonya galibiyetiyle başladı. Ama Filenin Sultanları'ndan kötü haber geldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Japonya'da düzenlenen Millerler Ligi 3. haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi.
Milliler, galibiyeti kutlarken, maçtan sonra kötü haber geldi. Haberi bizzat Başantrenör Daniele Santarelli verdi.
Santarelli, karşılaşma sonrası şu ifadeleri kullandı:
"Bence bugün gerçekten iyi bir iş çıkardık. Maçın tamamında oyunun içinde kaldık. Geriye düştüğümüzde bile mantalitemizi asla kaybetmedik. Taktiksel olarak ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Takımın iyi bir gelişim gösterdiğini düşünüyorum."
"Tabii ki daha fazla birlikte zaman geçirmeye ihtiyacımız var. Bazı oyuncular için bu ilk maçtı. Zehra neredeyse iki aydır oynamıyordu; sahaya çıkmadan geçen iki ayın ardından dönmek gerçekten zordur. Zamana ihtiyacı var, bunu çok iyi biliyoruz."
"Cansu için de ayrıca mutluyum; oyuna girdi, elinden gelenin en iyisini yaptı ve bu çok önemliydi."
"Umarım Jack'in ciddi bir şeyi yoktur. Her şeyden önce sağlığı için, sonra da takım için bu çok önemli."
Jack Kısal, karşılaşmayı sakatlandığı için tamamlayamadı. Bu nedenle kenara alındı. Milli oyuncular galibiyet pozunu bu nedenle kenarda yerde oturan Jack Kısal'ın yanına giderek verdi. Milli yıldızın durumu kontrollerden sonra belli olacak.