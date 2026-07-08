Polonya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları'ndan kötü haber

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"Tabii ki daha fazla birlikte zaman geçirmeye ihtiyacımız var. Bazı oyuncular için bu ilk maçtı. Zehra neredeyse iki aydır oynamıyordu; sahaya çıkmadan geçen iki ayın ardından dönmek gerçekten zordur. Zamana ihtiyacı var, bunu çok iyi biliyoruz."