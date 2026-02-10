PFDK kupanın faturasını kesti: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın cezaları açıklandı

PFDK kupanın faturasını kesti: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın cezaları açıklandı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kupa maçlarının ardından Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kocaelispor'a para cezası verdi. Ayrıca Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan 1 maç ceza ile 80 bin lira para cezası aldı.

Türkiye Kupası maçları sonrası PFDK kararları açıklandı.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kocaelispor'a çeşitli nedenlerden dolayı ceza verildi.
Sarı-lacivertliler, Erzurumspor FK ile oynadıkları maçta taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kulübe 40 bin TL para cezası verdi.
Beşiktaş çeşitli nedenlerden dolayı toplamda 580 bin TL para cezası aldı.
Kocaelispor'a da 220 bin TL para cezası verilirken, teknik direktör Selçuk İnan da 80 bin TL ve 1 maç men cezası aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

FENERBAHÇE

''FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 05.02.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ERZURUMSPOR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

KOCAELİSPOR

KOCAELİSPOR Kulübünün, 05.02.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü hakkında, tribünde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle incelemenin devamına,
Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü teknik sorumlusu SELÇUK İNAN’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 05.02.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 440.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir''

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

