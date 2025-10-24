PFDK ceza yağdırdı: Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş ve Galatasaray da var

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.

Kurulun verdiği cezalar şöyle:

- Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a, kulübün resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti. RAMS Başakşehir de aynı gerekçeyle 2 milyon 700 bin lira para cezası.

- Beşiktaş'a zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesi, talimatlara aykırılık ve saha olaylarından dolayı 440 bin lira ceza.

- Galatasaray'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle deplasman tribünü cezası ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 454 bin lira ceza.

- Samsunspor ve Kasımpaşa'ya taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar ve deplasman tribünü cezası.

- Fenerbahçe'ye bir sonraki iç saha maçında kısmi tribün cezası.

- Kocaelispor, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 280 bin lira ve deplasman tribünü cezası.

- Antalyaspor, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 54 bin lira ceza.

- Eyüpspor'a Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesinin uygulanması suretiyle 450 bin, Gençlerbirliği'ne ise aynın sebepten ve zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 670 bin lira para cezası.

OSMAN ZEKİ KORKMAZ'A 2 MAÇ

- Sivasspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz'a müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 2 maç men ve 100 bin lira para cezası.

Beşiktaş ve Konyaspor PFDK'lık oldu

- Boluspor mücadelesinde kırmızı kart gören Iğdır FK oyuncusu Ryan Mendes 2 müsabakadan men.

- Sarıyer karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Ümraniyesporlu futbolcu Benny'e ihraç öncesi rakip takım mensubuna yönelik hakaretinden 2, sonrasında müsabaka hakemine hakareti nedeniyle 3 olmak üzere toplam 5 maç men ve 80 bin lira para cezası.