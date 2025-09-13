Pazar günü İstanbul'da bu yollar kapalı olacak

Pazar günü İstanbul'da bu yollar kapalı olacak
İBB Spor İstanbul’un düzenlediği İstanbul’u Koşuyorum yarışı nedeniyle 14 Eylül Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un organize ettiği İstanbul’u Koşuyorum Asya etabı 14 Eylül Pazar günü koşulacak.

5 bin 250 kişinin kayıt yaptırdığı bu yol yarışı nedeniyle Anadolu Yakası’nın Üsküdar ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.

BAZI YOLLAR 6 SAAT KAPALI KALACAK

Bu doğrultuda 14 Eylül Pazar günü 06.00-12.00 saatleri arasında kapatılacak cadde ve sokaklar şu şekilde: Üsküdar- Harem İstikameti Paşa Limanı Caddesi, Üsküdar Harem Sahil Yolu, Harem Teslisiye Bot İstasyonu "U" dönüşü, Harem- Beylerbeyi İstikameti, Öğdül Sokak, Şemsi Paşa Bostanı Sokak, Şemsi Paşa Caddesi, Şemsi Sinan Caddesi, Üsküdar Işıklar, Hakimiyeti Milliye Caddesi, Kurşunlu Medrese Sokak, Hüseyin Baykara Sokak, Nacak sokak, 2. Nacak Sokak, Paşa Limanı Caddesi, Tahtalı Bostan Sokak, İcadiye Caddesi, Üryanizade Sokak, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Yenigün Sokak, Babanakkaş Sokağı, Kuzguncuk Gazhanesi Sokak, Mesa Çıkmazı, Abdullahağa Caddesi.

KOŞU 08.00’DE BAŞLAYACAK

Üsküdar’ın sahil şeridindeki parkurda yapılacak İstanbul’u Koşuyorum’da 5K kategorisi yarışı 08.00’de, 10K kategorisi yarışı ise 09.15’te başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

