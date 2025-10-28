Papagiannis 8 ay oynamayacak

Papagiannis 8 ay oynamayacak
Yayınlanma:
Anadolu Efesli basketbolcu Georgios Papagiannis ameliyat edildi. 8 ay oynamayacak.

Anadolu Efes yıldız oyuncusu Georgios Papagiannis'in 8 ay forma giyemeyeceğini duyurdu.

Anadolu Efes Kulübü, Panathinaikos AKTOR karşılaşmasında sakatlanan Yunan pivot Georgios Papagiannis'in ameliyat edildiğini açıkladı.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Panathinaikos AKTOR karşılaşmasında sol diz ön çapraz bağında yaralanma meydana gelen Georgios Papagiannis, bugün ameliyat oldu. Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti."

FENERBAHÇE'DE DE OYNAMIŞTI

Papagiannis, bu sezon lacivert-beyazlılarda 7 maçta forma giydi.

Fenerbahçe ve Anadolu Efes İsrail'e karşı birleştiFenerbahçe ve Anadolu Efes İsrail'e karşı birleşti

Yunanistan Milli Takımı'nda da oynayan 28 yaşındaki oyuncu Panathinaikos, Sacramento Kings, Portland Trail Blazers ve Fenerbahçe'de de forma giymişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

