Papagiannis 8 ay oynamayacak
Anadolu Efes yıldız oyuncusu Georgios Papagiannis'in 8 ay forma giyemeyeceğini duyurdu.
Anadolu Efes Kulübü, Panathinaikos AKTOR karşılaşmasında sakatlanan Yunan pivot Georgios Papagiannis'in ameliyat edildiğini açıkladı.
Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Panathinaikos AKTOR karşılaşmasında sol diz ön çapraz bağında yaralanma meydana gelen Georgios Papagiannis, bugün ameliyat oldu. Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti."
FENERBAHÇE'DE DE OYNAMIŞTI
Papagiannis, bu sezon lacivert-beyazlılarda 7 maçta forma giydi.
Yunanistan Milli Takımı'nda da oynayan 28 yaşındaki oyuncu Panathinaikos, Sacramento Kings, Portland Trail Blazers ve Fenerbahçe'de de forma giymişti.