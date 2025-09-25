Osimhen neden oynamıyor? Flaş iddia

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle oynamayan Victor Osimhen'le ilgili gazeteci Serdar Ali Çelikler çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Çelikler, GS Gazete'deki habere göre "Osimhen konusunda para veya maaşlık bir sıkıntı yok. Nijerya Milli Takımı'ndan sakat döndüğü için kendini riske etmiyor. Adam döner dönmez oynarsa ülkesinde hain olarak adlandırılmak istememiş" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u da eleştiren Çelikler, şöyle devam etti:

"Galatasaray ve Frankfurt maçında iki takım da 119 km koşmuş. Bu felaket. O zaman Galatasaray'ın taktiğinde sıkıntı var. Oyuncuların kondisyonunda bir şey yok. Üstelik kalitesi senden daha kötü bir takım Frankfurt.

Okan Buruk kendi başarılarını savunuyor haklı ama bu sene Avrupa'da başarısızlığı artık taraftara izah edemezsin. Galatasaray'ın ilk 24'e girmesi için 11 puana ihtiyacı var. Eğer bunu yapamazsan kimseye anlatamazsın. O yüzden Almanya'dan en kötü 1 puanla dönmek önemliydi."

Galatasaray'ı üzecek Victor Osimhen kararı