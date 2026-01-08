Osimhen iddiası ciddi: Serdar Ali Çelikler kötü haberi duyurdu

Yayınlanma:
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndaki kavgası tartışma konusu olurken Serdar Ali Çelikler'den Sarı Kırmızılı taraftarları üzecek bir iddiayı gündeme getirdi. Ünlü yorumcu Osimhen Barcelona iddialarının ciddi olduğunu açıkladı.

NEO Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray’ın ara transfer dönemi ve kulüp içindeki gelişmeler hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Çelikler'in özellikle Osimhen iddiası Sarı Kırmızılı taraftarları endişelendirdi.2024/11/07/hbgs.jpg

YÖNETİMDE REVİZYON

Çelikler, Başkan Dursun Özbek’in bazı yöneticilerden rahatsızlık duyduğunu belirtti ve şunları söyledi:
Abdullah Kavukçu dışında herkes yer kapma çabasında. Her yöneticinin medyada trolleri var. Bu durum Başkan Özbek’in canını sıkıyor. En az 6 yönetici değişir.
Ünlü yorumcu yönetimde ciddi bir revizyon beklentisi olduğunu da dile getirdi.

Ahmet Çakar Süper Kupa finalinin favorisini açıkladıAhmet Çakar Süper Kupa finalinin favorisini açıkladı

"OLİMPİYAT STADI YANLIŞ TERCİH"

Süper Kupa’nın yeni formatını beğendiğini söyleyen Çelikler, “Şampiyon 1.5 milyon dolar, ikinci takım ise 1 milyon dolar alacak” dedi.
Ancak finalin Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmasını yanlış bulduğunu ifade ederek, “Orada futbol oynanmaz. Orası yıkılsın ve park yapılsın bence” yorumunu yaptı.

serdarali.webp

OSIMHEN İDDİASI CİDDİ

Pape Gueye transferi gerçekleşirse, Torreira’nın daha ileri bölgede kullanılabileceğini söyledi.
Lemina’nın stoper rotasyonunda değerlendirilebileceğini, kanat transferine gerek olmadığını vurguladı ve “Bir tane Hollandalı veya Fransız genç oyuncu alırsan yeter” dedi.
Çelikler Osimhen ve Barcelona iddialarının ciddi olduğunu belirtti. Sezon sonunda Galatasaray’ın Trabzonspor’dan Oulai için ilgisi olacağını ifade etti.

GALATASARAY TRABZONSPOR İLİŞKİSİ

Çelikler, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın çok yakın ilişkide olduğunu vurgulayarak, “Ölümüne kanka gibi anlaşıyorlar” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

