Osimhen havalara uçurdu: Müjdeyi verdi

Yayınlanma:
Galatasaray'ın golcüsü Nijerya Milli Takımı'ndan mesajlar gönderdi, Atletico Madrid maçı için müjdeyi verdi.

Galatasaray'ın Nijerya Milli Takımı'nda olan golcüsü Victor Osimhen, sarı kırmızılı taraftarlara sevindirecek mesajları yolladı.
Afrika Uluslar Kupası için bulunduğu milli takım kampında CBS Sports Golazo'nın muhabirinin sorularını cevaplayan Osimhen, Atletico Madrid müjdesini de verdi.
Osimhen, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile oynayacağı maçta yer alabilecek misin?" sorusuna şu yanıtı verdi:

2024/11/07/hbgs.jpg"Tabii ki, kesinlikle. Galatasaray'ı özlüyorum ama ülkemin bana ihtiyacı var ve ben buradayım, elimden gelenin en iyisini yapıyorum, onlar da bunu anlıyor ve uzaktan destek oluyorlar. Ama buradaki işlerimi bitirdikten sonra, hemen geri dönmem gerekiyor ki kadroda olabileyim ve takıma bir iki katkı yapabilir miyim göreyim, tıpkı her zaman yaptığım gibi. Ama öncelikle Çarşamba gününü ve sonra da final maçını bekliyorum, sonra ne olacağını göreceğiz."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇOK ÖNEMLİ"

Osimhen, Şampiyonlar Ligi ile ilgili soruyu da "Kulüp, sezon için hedefler belirledi ve Şampiyonlar Ligi'nde de ileri gitmeye çalışarak bir mesaj vermek istiyor. Şampiyonlar Ligi, dünya çapındaki tüm Galatasaray taraftarları, ben ve takım arkadaşlarım için çok önemli. Bunu aklımızın bir köşesinde tutuyoruz. Bu yüzden bir mesaj vermek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki, Monaco'ya karşı son maçı kaybettik ve sanırım bu şu anda aklımızın bir köşesinde. Sadece bir sonraki maça, Atletico Madrid'e karşı oynayacağımız maça odaklanmak istiyoruz. Tabii ki çok iyi bir takım ve kolay olmayacak ama bence bu maçı kazanmak ve galibiyet almak için gerekli kadroya sahibiz" diye cevapladı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'le 21 Ocak'ta karşılayacak.
Afrika Uluslar Kupası'nda final maçı ise 18 Ocak'ta oynanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

