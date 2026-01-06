Osimhen golleri attıktan sonra Lookman'la tartışıp çıktı: Nijerya maçında olay

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Nijerya ile Mozambik karşı karşıya geldi.

Nijerya'nın 4-0 kazandığı maça Galatasaraylı Victor Osimhen ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Ademola Lookman damgayı vurdu.

Osimhen'e elmas kaplı 1 kiloluk kolye hediye ettiler

Nijerya, hızlı başladığı maçın 20. dakikasında Ademola Lookman ile öne geçti.

Ardından sahneye Osimhen çıktı. Osimhen, 25. ve 47. dakikalarda attığı gollerle farkı açtı.

OSIMHEN'DEN 2 GOL

Ancak daha sonra sahanın ortasında Osimhen'le Lookman arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşmek üzere olan olayı Nijerya forması giyen Beşiktaşlı Ndidi araya girerek önledi. Osimhen, 68. dakikada da oyundan çıktı.

Maçtaki üstünlüğünü Osimhen'in çıkmasından sonra da sürdüren Nijerya, 75. dakikada Akor Adams ile bir gol daha attı.

Nijerya sahadan 4-0 galip ayrılıp turu geçti ve Afrika Uluslar Kupası'nda son 8'e adını yazdırdı.