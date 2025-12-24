Orkun Kökçü itiraf etti

Orkun Kökçü itiraf etti
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından itirafta bulundu.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçtan sonra konuştu.
Orkun, şunları söyledi:
"Ekstra bir şey hissetmiyorum da galibiyet için tabii mutluyum. 3 puan, kupaya iyi başladık. Devamı gelecek." şeklinde konuştu. Çok büyük bir fark yok. Normalde de öne geçiyoruz ama talihsiz olaylardan dolayı kaybediyoruz ya da berabere bitiyor.

Son dakika güzel bir golle galibiyet aldık. Mutluyuz. Böyle devam etmek istiyoruz. 2025'i böyle bitirmek bizim için güzel bir motivasyon, iyi bir his oldu. Şimdi dinlenip, Antalya kampından sonra devamı gelecek.

"ÇOCUKLUK HAYALLERİME KAVUŞTUM"

Beşiktaş'a geldiğimde çocukluk hayallerime kavuştum. Futbolun gerçekleri de var. Talihsizlikler oluyor. Takım olarak asla pes etmiyoruz, kendim de etmiyorum. Yolumuzda zorluklar illaki var ama bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Daha güzel günler göreceğiz.

Derbide daha da motive oluyorsun. Büyük takımın her maçta motive olması, her maçta yüzde 100'ünü vermesi lazım. Her maçta kazanmak için sahaya çıkması lazım. Bunun farkındayız. Şansızlıklar oluyor, bireysel hatalar oluyor. Hakemler kararları, yani her şeyden biraz var. Pes etmeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz."

"HATALARI BİZ YAPTIK" İTİRAFI

"Süper Lig'de zirveyle puan farkı açıldı. Türkiye Kupası'na iyi başladık. Ligde zor olsa da ben şahsen ümitliyim. Pes etmemek lazım. Futbolda her şey olabilir. Son dönemde hataları biz yaptık. Hatalar ve şanssızlıklar olmasa şu an farklı konuşuyorduk, birinciliğe yakın oluyorduk. Maçtan maça bakacağız."

