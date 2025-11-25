Old Trafford’da şok! Takım arkadaşını tokatladı kırmızı kart gördü

Yayınlanma:
Premier Lig'deki Manchester United - Everton maçında, Idrissa Gueye takım arkadaşı Michael Keane'e tokat atarak kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan Everton, karşılaşmayı 1-0 kazanmayı başardı.

Premier Lig'in 12. haftasında oynanan Manchester United - Everton maçı, tartışmalı bir olaya sahne oldu. Old Trafford'daki karşılaşmada konuk ekip Everton, 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.

TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI!

Karşılaşmanın 13. dakikasında Everton oyuncuları Michael Keane ve Idrissa Gueye arasında şiddetli bir tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gueye'nin, takım arkadaşı Keane'ye tokat attığı görüldü.

KIRMIZI KART VE GERGİNLİK

Olayın hemen ardından maçın hakemi Tony Harrington, Gueye'ye kırmızı kart gösterdi. 36 yaşındaki Senegalli oyuncunun sakinleştirilmesi için takım arkadaşlarının devreye girdiği bildirildi.

EVERTON 10 KİŞİYLE KAZANDI

29. dakikada Dewsbury-Hall'ın attığı golle öne geçen Everton, Gueye'nin kırmızı kart gördüğü dakikadan itibaren 10 kişi oynamasına rağmen skoru korumayı başardı. Bu sonuçla Everton, 12 yıl sonra Old Trafford'da galip gelirken, galibiyeti getiren teknik direktörün yine David Moyes olması dikkat çekti.

EVERTON UNITED’I YAKALADI

Galibiyetle 18 puana ulaşan Everton, ligdeki konumunu güçlendirirken, 18 puanda kalan Manchester United ise 10. sırada yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

