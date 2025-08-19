Okan Buruk'tan beklenen kaleci açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, tv100’de yayınlanan ‘Kale Arkası’ programına konuk oldu. Buruk burada kaleci transferine dair konuştu.

Okan Buruk’un sözleri şu şekilde:

"Galatasaray'ın hedefindeki kaleci profili önemli, doğru birini getirmelisiniz. Kendi hedefiniz doğrultusunda giderseniz, zaman alabiliyor. Osimhen'de de aynısı oldu. Vazgeçip, başkasını aldığımızda mutlu olamayacaktık. Hedeflerimiz doğrultusunda gidiyoruz ve bu da gecikmelere yol açıyor. Biz de Günay Güvenç gibi başarılı bir kaleci var. Avrupa listesini 2 Eylül'de vereceğiz ve o zamana kadar bunu çözeceğiz."

“6-7 KİŞİLİK LİSTEMİZ VAR”

"Antwerp kalecisi Senne Lammens de listede. 6-7 kişilik listemiz var. Galatasaray seyircisinin önünde oynamak kolay değil. Hedeflerimiz ve yakın olduğumuz isimler var. Kalecide kriz olacak bir şey yok, vakit var. Kalan sürede en doğru şeyi yapacağız. Baskı transferleri bize hayır getirmedi, geçen sene ve öncesinde yaşadık."

"EDERSON TRANSFERİ BİZİM ELİMİZDE DEĞİL"

"Ederson transferi bizim elimizde değil! Kulübüyle sözleşmesi var. Donnaruma şeyi var tabii ki... Ticari boyutuna transferlerin başkanımız karar veriyor."

"KALECİ TRANSFERİ BELKİ ÜÇ GÜN BELKİ DE BİR HAFTA”

"Galatasaray bu sene elit oyunculara gitmeyi tercih etti. Çok yetenekli bir oyuncuya da gidebilirsiniz. Kaleci antrenörlerimizin de görüşü çok önemli. Kaleci transferi belki üç gün, belki de bir hafta, on gün sonra gerçekleşecek."