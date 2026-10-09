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Halk TV Spor Okan Buruk'suz Galatasaray Kasımpaşa karşısında: İşte ilk 11

Okan Buruk'suz Galatasaray Kasımpaşa karşısında: İşte ilk 11

Okan Buruk'suz Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında namağlup Kasımpaşa karşısında. İşte ilk 11!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Okan Buruk'suz Galatasaray Kasımpaşa karşısında: İşte ilk 11 - Fotoğraf: 1
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Milli maç arasından sonra Süper Lig'de mücadele tekrar başlıyor. Okan Buruk'suz Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında namağlup Kasımpaşa karşısında. İşte ilk 11!

Okan Buruk'suz Galatasaray Kasımpaşa karşısında: İşte ilk 11 - Fotoğraf: 2
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Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak maç Rams Park'ta saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Okan Buruk'suz Galatasaray Kasımpaşa karşısında: İşte ilk 11 - Fotoğraf: 3
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Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 13 puanla ikinci sırada yer aldı. 13 gol attı, 10 gol yedi.

Okan Buruk'suz Galatasaray Kasımpaşa karşısında: İşte ilk 11 - Fotoğraf: 4
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Ligde henüz yenilgisi bulunmayan Kasımpaşa ise 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 puanla 8. sırada bulunuyor.

Okan Buruk'suz Galatasaray Kasımpaşa karşısında: İşte ilk 11 - Fotoğraf: 5
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Sarı kırmızılı ekipte Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Fransız oyuncu Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza almıştı.

Okan Buruk'suz Galatasaray Kasımpaşa karşısında: İşte ilk 11 - Fotoğraf: 6
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Galatasaray'da bu haftaki idmanların bir kısmına katılan Victor Osimhen, Günay Güvenç, Roland Sallai ve Mario Lemina ile bireysel çalışmalara başlayan Wilfried Singo'nun durumu maç öncesi belli olacak.

Okan Buruk'suz Galatasaray Kasımpaşa karşısında: İşte ilk 11 - Fotoğraf: 7
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak. Okan Buruk Trabzonspor maçındaki kırmızı kart nedeniyle takımının başında yer almayacak.

Okan Buruk'suz Galatasaray Kasımpaşa karşısında: İşte ilk 11 - Fotoğraf: 8
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GALATASARAY-KASIMPAŞA: İLK 11
Galatasaray'ın sahaya Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao, Deniz onbiriyle çıkması bekleniyor.

Okan Buruk'suz Galatasaray Kasımpaşa karşısında: İşte ilk 11 - Fotoğraf: 9
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun muhtemel 11'i de şu şekilde: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Jessen, Kerem D., Mendes, Güven, Yalçın, Rafferty, Ali Yavuz Kol, Benedyczak.

Galatasaray Kasımpaşa Emre Belözoğlu Okan Buruk
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