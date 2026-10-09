Okan Buruk'suz Galatasaray Kasımpaşa karşısında: İşte ilk 11
Okan Buruk'suz Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında namağlup Kasımpaşa karşısında. İşte ilk 11!
Milli maç arasından sonra Süper Lig'de mücadele tekrar başlıyor. Okan Buruk'suz Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında namağlup Kasımpaşa karşısında. İşte ilk 11!
Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak maç Rams Park'ta saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 13 puanla ikinci sırada yer aldı. 13 gol attı, 10 gol yedi.
Ligde henüz yenilgisi bulunmayan Kasımpaşa ise 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 puanla 8. sırada bulunuyor.
Sarı kırmızılı ekipte Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Fransız oyuncu Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza almıştı.
Galatasaray'da bu haftaki idmanların bir kısmına katılan Victor Osimhen, Günay Güvenç, Roland Sallai ve Mario Lemina ile bireysel çalışmalara başlayan Wilfried Singo'nun durumu maç öncesi belli olacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak. Okan Buruk Trabzonspor maçındaki kırmızı kart nedeniyle takımının başında yer almayacak.
GALATASARAY-KASIMPAŞA: İLK 11
Galatasaray'ın sahaya Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao, Deniz onbiriyle çıkması bekleniyor.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun muhtemel 11'i de şu şekilde: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Jessen, Kerem D., Mendes, Güven, Yalçın, Rafferty, Ali Yavuz Kol, Benedyczak.