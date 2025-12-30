Okan Buruk Silivri'de Metehan Baltacı ile görüştü: İstediği şey dikkat çekti

Okan Buruk Silivri'de Metehan Baltacı ile görüştü: İstediği şey dikkat çekti
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, ''Futbolda bahis'' soruşturması kapsamında tutuklanan Sarı Kırmızılı futbolcu Metehan Baltacı'yı ziyaret etti. Metehan Baltacı'nın cezaevi yönetiminden isteği ise dikkat çekti.

''Futbolda bahis'' soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile birlikte Silivri cezaevinde bulunan Metehan Baltacı'nın önemli bir ziyaretçisi vardı.

OKAN BURUK'TAN BALTACI'YA ZİYARET

HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, dün Metehan Baltacı'yı Silivri'de ziyaret etti. Okan Buruk'un öğrencisi Metehan Baltacı ile yarım saatlik bir görüşme yaptığı ifade edildi.

whatsapp-image-2025-12-30-at-15-48-17.jpeg
Okan Buruk Metehan Baltacı ile görüştü

BALTACI'DAN DİKKAT ÇEKEN İSTEK

Metehan Baltacı'nın sigara içilmeyen bir koğuşa alındığı ve maçları takip edebilmek adına yayıncı kuruluş bağlatılmasını talep ettiği belirtildi. Cezaevi yönetiminin yıldız futbolcun bu isteğini değerlendirmeye aldığı vurgulandı.

agatay.png
Çağatay Çelik'in yaptığı paylaşım

20 GÜNDE 5 KİLO KAYBETTİ

Ayrıca profesyonel sporcu beslenme düzeninden uzak kalan Metehan Baltacı'nın bu süreçte 5 kilograma yakın kilo kaybı yaşadığı ifade edildi.

2024/11/07/hbgs.jpg

9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALMIŞTI

23 yaşındaki Metehan Baltacı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle 9 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti.

