Okan Buruk Silivri'de Metehan Baltacı ile görüştü: İstediği şey dikkat çekti
''Futbolda bahis'' soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile birlikte Silivri cezaevinde bulunan Metehan Baltacı'nın önemli bir ziyaretçisi vardı.
Galatasaray yönetimi 15 Ocak için harekete geçti
OKAN BURUK'TAN BALTACI'YA ZİYARET
HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, dün Metehan Baltacı'yı Silivri'de ziyaret etti. Okan Buruk'un öğrencisi Metehan Baltacı ile yarım saatlik bir görüşme yaptığı ifade edildi.
BALTACI'DAN DİKKAT ÇEKEN İSTEK
Metehan Baltacı'nın sigara içilmeyen bir koğuşa alındığı ve maçları takip edebilmek adına yayıncı kuruluş bağlatılmasını talep ettiği belirtildi. Cezaevi yönetiminin yıldız futbolcun bu isteğini değerlendirmeye aldığı vurgulandı.
20 GÜNDE 5 KİLO KAYBETTİ
Ayrıca profesyonel sporcu beslenme düzeninden uzak kalan Metehan Baltacı'nın bu süreçte 5 kilograma yakın kilo kaybı yaşadığı ifade edildi.
9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALMIŞTI
23 yaşındaki Metehan Baltacı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle 9 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti.