Galatasaray yönetimi 15 Ocak için harekete geçti

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da yönetim, 15 Ocak öncesi mali çalışmalar için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Süper Lig'in ilk yarısını 42 puanla lider kapatan Galatasaray, verilen ara sonrası yoluna hem Türkiye'de hem de Avrupa'da devam edecek.
Galatasaray yönetimini bu kez yüklü bir mali sınav bekliyor.

TRT'den müjde: Liderin maçı şifresiz kanaldaTRT'den müjde: Liderin maçı şifresiz

Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla UEFA kulüp lisansı almaya hak kazanan ve izleme sürecinde yer alan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona ilişkin nihai raporunu 15 Ocak tarihinde teslim edecek.

30 MİLYON EUROLUK ÖDEME

Skorer'in haberine göre; Daha önce 15 Temmuz ve 15 Ekim tarihlerinde vadesi geçmiş borcu olmadığına dair bildirimde bulunan Galatasaray yönetimi, önündeki iki haftalık süreçte yaklaşık 30 milyon euro (1.5 milyar TL) tutarında bir ödeme gerçekleştirecek.
Sarı-kırmızılı ekip, futbolculara toplamda 15-16 milyon euro civarında ödeme yapmaya hazırlanırken, Uğurcan Çakır transferi için Trabzonspor’a da 13 milyon 750 bin euro verecek. Bu ödemelerle birlikte kulüp kasasından yaklaşık 30 milyon euro çıkmış olacak.

Mali açıdan her geçen gün daha da güçlenen sarı-kırmızılılarda, özellikle locaların yenilenmesine yönelik takvimin öne alınmasıyla birlikte ihtiyaç duyulan finansmanın büyük bölümünün bu yolla karşılanacağı ifade edildi.
UEFA, kulüplerden 17 Mart tarihine kadar yıl içindeki son mali verilerine ilişkin güncellemeleri de talep ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

