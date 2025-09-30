Okan Buruk: Rakibin kararını önceden haber almıştık

Okan Buruk: Rakibin kararını önceden haber almıştık
Yayınlanma:
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesi kadro tercihi için konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u konuk edecek Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

“ÖNCEDEN HABER ALMIŞTIK”

Salah’ın ilk 11’de yer almamasına dair konuşan Okan Buruk, "Açıkçası rakibimizin cumartesi oynaması ve salı bizimle oynaması, arada 3 gün dinlenme süresi var. Cumartesi tekrar maça çıkacak. O yüzden rotasyon bekliyordum. Rotasyon da diyemiyorum. Rotasyon diyebileceğim nokta, Salah'ın oynamaması. Bunu da önceden haber almıştık. En büyük fark, oyuncular arasında çok büyük fark görmüyorum, en önemli nokta Salah'ın oynamaması. Frimpong, biraz daha çizgiye basan, sağ ayaklı. Bununla ilgili analiz yaptık, oyuncularımıza gösterdik. Kendi sahamızda oynadığımız her maçta ruhumuzu ortaya koymak zorundayız” dedi.

“BAŞLADIĞIMIZ 11 ÇOK ÖNEMLİ"

Okan Buruk, kadro tercihi için "İki takım için de önemli bir maç. Singo ile başlıyoruz, Gakpo'ya karşı güçlü olması önemli. Osimhen başlıyor. Son maçtan 5 değişiklik yaptık. Maçları planlarken bu değişiklikleri düşünüyoruz. Başladığımız 11 çok önemli, devam edecek oyuncular da çok önemli. Liverpool, duran topta etkili bir takım, bu sezon pozisyon da veriyorlar. Bugünkü takım boy ortalamamızın en uzun olduğu takım. Onları da bugün kullanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye soruşturma açılmasını istedi: TFF'yi göreve çağırdıFenerbahçe'ye soruşturma açılmasını istedi: TFF'yi göreve çağırdı

“BASKIYI RAKİBE HİSSETTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

Okan Buruk ayrıca "Oyuncularımı çok iyi gördüm. Dünkü istekleri, taktiksel olarak yaptıkları, her şey şu anda iyi gözüküyor. Maç şansı da önemli. Başlangıçta Sertliğe de göstermemiz önemli olacak. Newcastle maçında gördük bunu. 11'e 11 gibi oynadılar Liverpool'a karşı. İç sahada rakibe yakın oynayacağız ve bu baskıyı rakibe hissettirmeye çalışacağız" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

