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Halk TV Spor Okan Buruk mecbur kaldı: Galatasaray'da günler kala planlar değişti

Okan Buruk mecbur kaldı: Galatasaray'da günler kala planlar değişti

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Ancak bazı isimlerin hala milli takımda olması nedeniyle Buruk planlarında zorunlu değişikliğe gitti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Okan Buruk mecbur kaldı: Galatasaray'da günler kala planlar değişti - Fotoğraf: 1
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Süper Lig'de milli ara artık sona ererken Galatasaray'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor.

Okan Buruk mecbur kaldı: Galatasaray'da günler kala planlar değişti - Fotoğraf: 2
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9 Ekim Cuma günü Rams Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek sarı-kırmızılılar galip gelerek moralleri yükseltmeyi hedefliyor.

Okan Buruk mecbur kaldı: Galatasaray'da günler kala planlar değişti - Fotoğraf: 3
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Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yeniden yükselişe geçmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kadroda değişikliğe gidecek.

Okan Buruk mecbur kaldı: Galatasaray'da günler kala planlar değişti - Fotoğraf: 4
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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; deneyimli teknik adam, milli takımda forma giyen bazı isimleri mecburen yedek bırakacak.

Okan Buruk mecbur kaldı: Galatasaray'da günler kala planlar değişti - Fotoğraf: 5
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7 Ekim Çarşamba gecesi Peru'yla karşılaşacak olan Kolombiya'da forma giyen Davinson Sanchez'in yorgun dönecek olması nedeniyle Kasımpaşa maçında yedek kalması bekleniyor.

Okan Buruk mecbur kaldı: Galatasaray'da günler kala planlar değişti - Fotoğraf: 6
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Okan Buruk, Davinson Sanchez'in yerine Mario Lemina'yı stoperde kullanacak.

Okan Buruk mecbur kaldı: Galatasaray'da günler kala planlar değişti - Fotoğraf: 7
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Deneyimli teknik adamın yine aynı sebeple Uruguay Milli Takımı'nda bulunan Lucas Torreira'yı da yedek bırakacağı kaydedildi.

Okan Buruk mecbur kaldı: Galatasaray'da günler kala planlar değişti - Fotoğraf: 8
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Okan Buruk, Torreira'nın yokluğunda İlkay Gündoğan'a şans verecek. Gündoğan geçtiğimiz günlerde Okan Buruk ile görüşerek daha fazla forma giymek istediğini bildirmişti.

Okan Buruk mecbur kaldı: Galatasaray'da günler kala planlar değişti - Fotoğraf: 9
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Sakatlıktan yeni dönen Victor Osimhen'in ise forma giyip giymeyeceği henüz bilinmiyor.

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