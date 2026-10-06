Okan Buruk mecbur kaldı: Galatasaray'da günler kala planlar değişti
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Ancak bazı isimlerin hala milli takımda olması nedeniyle Buruk planlarında zorunlu değişikliğe gitti.
Süper Lig'de milli ara artık sona ererken Galatasaray'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor.
9 Ekim Cuma günü Rams Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek sarı-kırmızılılar galip gelerek moralleri yükseltmeyi hedefliyor.
Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yeniden yükselişe geçmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kadroda değişikliğe gidecek.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; deneyimli teknik adam, milli takımda forma giyen bazı isimleri mecburen yedek bırakacak.
7 Ekim Çarşamba gecesi Peru'yla karşılaşacak olan Kolombiya'da forma giyen Davinson Sanchez'in yorgun dönecek olması nedeniyle Kasımpaşa maçında yedek kalması bekleniyor.
Okan Buruk, Davinson Sanchez'in yerine Mario Lemina'yı stoperde kullanacak.
Deneyimli teknik adamın yine aynı sebeple Uruguay Milli Takımı'nda bulunan Lucas Torreira'yı da yedek bırakacağı kaydedildi.
Okan Buruk, Torreira'nın yokluğunda İlkay Gündoğan'a şans verecek. Gündoğan geçtiğimiz günlerde Okan Buruk ile görüşerek daha fazla forma giymek istediğini bildirmişti.
Sakatlıktan yeni dönen Victor Osimhen'in ise forma giyip giymeyeceği henüz bilinmiyor.