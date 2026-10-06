Halk TV Spor Okan Buruk mecbur kaldı: Galatasaray'da günler kala planlar değişti

Okan Buruk mecbur kaldı: Galatasaray'da günler kala planlar değişti Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Ancak bazı isimlerin hala milli takımda olması nedeniyle Buruk planlarında zorunlu değişikliğe gitti.