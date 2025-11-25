Okan Buruk derbi için Osimhen ihtimalini açıkladı

Yayınlanma:
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sakatlıkları için konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Galatasaray sahasında Union SG ile karşılaşacak. Rams Park’ta oynanacak maç 20.45’te başlayacak.

Mücadeleye artık az bir zaman kalırken Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluş TRT’ye konuştu.

2024/11/07/hbgs.jpg

“BİR SONRAKİ MAÇTA SAHADA OLMA ŞANSLARI VAR”

Osimhen ve Lemina’nın sakatlıkları için Okan Buruk, "Geçen maçtan önce de söyledim, buna şükür demiştim. İyi bir 11'imiz var. Yedek kulübesinde zayıfız. Orada çok fazla seçeneğimiz kalmadı. Şöyle söyleyeyim, Osimhen ve Lemina için en azından kulübeye alabilir miyiz diye düşündük ama ufak tefek ağrıları olduğu için kadroya almadık. İki maçı kaçırma riskleri... Onları doğru bir şekilde hazırladığımızda bir sonraki maçta (Fenerbahçe) sahada olma şansları var. Doktorumuzla konuştuk, oyunculardan da böyle bir geri bildirim geldi. Oynayacak durumda olmadıklarını söyledik ve risk almadık. Bugün olmayacaklar. 2 tane kaleci var. Arda ve Ahmed Kutucu var ve genç oyuncularımız var yedek kulübesinde" dedi.

5d17c18a-a98d-46df-9a98-572c87864a56.webp

“MAÇI ÇOK İYİ YÖNETMELİYİZ”

Rakipleri için ise Okan Buruk, "İyi bir 11 ile başlayacağız. Maçın temposunu belirlememiz gerekiyor. Gereksiz yere kendimizi yormamalıyız. Tabii ki baskılı oynayacağız kendi sahamızda. Bunu tabii ki kullanmaya çalışacağız. Daha akıllı, dakika dakika kendi durumumuza göre bunu, maçı çok iyi yönetmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçı öncesi sürpriz değişiklik: UEFA'nın kararından faydalandılarGalatasaray maçı öncesi sürpriz değişiklik: UEFA'nın kararından faydalandılar

“MAÇIN FAVORİSİYİZ”

Favori olduklarını belirten Okan Buruk, "Çok kritik, önemli bir maç. Oyuncularıma da söyledim. Maçın favorisi olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularım bunu sahada doğru uyguladığında en iyisi olacaktır” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

