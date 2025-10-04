Okan Buruk çok sinirlendi: Büyük fiyaskoydu

Okan Buruk çok sinirlendi: Büyük fiyaskoydu
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, derbinin hakemi Yasin Kol'a yüklendi.

Sahasında Beşiktaş’ı konuk eden Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ı galibiyetten eden olayı açıkladı: Galatasaray hatayı affetmediBeşiktaş'ı galibiyetten eden olayı açıkladı: Galatasaray hatayı affetmedi

Okan Buruk’un sözleri şu şekilde:

“Birincisi, beklediğim gibi başladı maç. Rakip topu bize bıraktı, Rafa ile geçiş hücumları denediler. İlk golü yedik. Savunmaya koşumuz, rakibi önemsememek... Barış ve Jakobs, ikiye iki oyununda savunmaya sıkışabilirdik. Orkun'un koşusuna doğru cevap vermeliydik. Böyle bir gol yedik. Özellikle sol tarafı kullanmak istedik. Rakibin sol tarafta savunma zaafı vardı. Üretebilirdik.”

“SINGO’YU SAKATLADIK UZUN TOPTA”

“İstemediğim şey uzun toplar. Singo'yu sakatladık uzun topta. Top bizde kalsa, çevirsek... Bunu ne zaman yaptık? 10 kişi kalınca”

“10 KİŞİ DAHA RAHAT OYNADIK”

“Sahaya doğru yayıldık. Artı 1'i kaleciyle kullandık, rakiple eşitlenmek için Uğurcan'ı iki stoper arasına aldık. Benim görüşüm, biz 10 kişi kaldıktan sonra daha rahat, daha iyi oynadık. Daha fazla ürettik. Gol bulduk. Önemli bir mücadele örneği gösterdik. 1 kişi eksikken de rakibimizden ne kadar üstün olduğumuzu gösterdik. Bu iyi yan”

“BÜYÜK FİYASKOYDU”

"Bariz hakem hataları vardı. Üstünde durmak gerekiyor. İkinci yarıda 3 pas yaptıktan sonra Sayın Yasin Kol'un durdurduğu pozisyon inanılmaz. Arda Kardeşler'in durdurmasıyla Yasin Kol'un durdurması arasında ne fark olduğunu herkes bize anlatır inşallah. 2 hafta önce yaşanan olay, 3 pastan sonra 'oyna' dedikten sonra oyunu durdurması büyük fiyaskoydu. Oyuncu girdi bir tane, oyun durdurdu hakem, devam ettirdi. Oyun oynanırken oyunu durdurup tekrar oyuncu değişikliği. Hakemlik adına acemice şeyler gördük. İnşallah bunları en kısa zamanda düzeltecekler. Eğitim alıyor hakemler. İki tane yurt dışından hakem eğitim veriyor. İnşallah bu eğitimler sonunda hepimizi mutlu eder."

Kaynak:beIN Sports

