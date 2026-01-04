Oğuz Aydın'ın sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı

Oğuz Aydın'ın sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı
Fenerbahçe'den CSKA Moskova'ya imza atması an meselesi olan Oğuz Aydın'ın sözleşmesindeki Galatasaray maddesi dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray başta olmak üzere Süper Lig'de başka bir takımda oynamasını engelleyen özel bir maddeyi sözleşmeye ekletti.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın, takımdan ayrılmak üzere.
25 yaşındaki futbolcu, her an Rusya ekibi CSKA Moskova'ya imza atabilir.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Takvim'de yer alan habere göre; CSKA Moskova, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Rus ekibinin Fenerbahçe'ye 650 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği, ayrıca bir sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği ifade edildi.
Satın alma opsiyonunun ise 6 milyon euro olduğu yazıldı.

Oğuz Aydın'ın hedefi Dünya Kupası'na gitmek

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Milli futbolcunun CSKA Moskova'dan yıllık 1.5 milyon euro maaş talep ettiği aktarıldı.
Rus kulübünün ise şu anda 1.2 milyon euro'ya kadar çıkabileceği, pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.
Ayrıca CSKA'nın, Türkiye ile Dünya Kupası'na gitmek isteyen Oğuz Aydın'a oynama garantisini de verdiği belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN GALATASARAY MADDESİ

Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın için CSKA Moskova ile yaptığı görüşmelerde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Sarı-lacivertliler, oyuncunun dönüşünde Galatasaray başta olmak üzere Süper Lig'de başka bir takımda oynamasını engelleyen özel bir maddeyi sözleşmeye ekletti.

PERFORMANSI

2024 yazında Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz Aydın, sarı-lacivertli ekipte çıktığı 57 maçta 7 gol atarken 10 asist yaptı.

