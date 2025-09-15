Nuri Şahin Süper Lig'de: 3 yıllık imzayı attı

Rams Başakşehir’in yeni teknik direktörü Nuri Şahin, “Başakşehir FK benim için önemli bir kulüp. Dün ayak bastık. Ayak basar basmaz nasıl bir yerde olduğumu anladım. İnşallah hep beraber güzel günler bizi bekliyor” dedi.

RAMS Başakşehir’de Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Nuri Şahin ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Genç teknik adam için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda imza töreni düzenlendi. Törene başkan Göksel Gümüşdağ ve Nuri Şahin katıldı.

"DUYGUSAL BİR GÜN"

Nuri Şahin’in gelecek vadeden bir teknik direktör olduğunu ve kendisine çok güvendiğini ifade eden Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Yeni umut ve heyecanla Başakşehir Futbol Kulübü ve Nuri Şahin için önemli gün. Kulübümüze olan sevgisini biliyorsunuz. Hocamız bizim çalışma isteğini bildiğimiz ve çalışmak istediğimiz isimdi. Heyecanlıyım. Başakşehir 11 yılı geride bıraktı. Baktığında 11 senede Avrupa’ya giden ve orada başarılı işler yapan kulüp. 1 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa serüveni ve çokça oyuncu satışı gerçekleştirdik. Gerek yönetim kurulu gerek hocalar burada önemli başarılara imza attılar. Nuri Şahin çok inandığım ve kendisinin oyunculuk kariyerinde Dortmund kaptanlığı yapan ve Liverpool, Madrid gibi önemli kulüplerde oyunculuk yapmış, A Milli Takım’a hizmet etmiş çalışkanlığı ve sempatik hali ile her zaman bizim takibimizde olan oyuncuydu ve bugün de teknik direktör olarak takip ettiğimiz isimdi. Bunları değerli buluyorum ve heyecanla Allah nasip ederse daha iyi başarılara devam edeceğiz. Tabi Başakşehir Kulübü herkesin hoca olarak gelmek istediği kulüp. Ben, Nuri Şahin’in geleceğine çok inanıyorum. Duygusal bir gün” diye konuştu.

NURİ ŞAHİN: BAŞAKŞEHİR FK BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR KULÜP

Gelir gelmez, nasıl bir yerde olduğunu anladığını belirten Nuri Şahin, “Benim için özel bir gün. Hem oyunculuk hem hocalık kariyerimde desteğini gösteren ve ağabeylik yapan başkanımıza teşekkür ederim. Başakşehir FK benim için önemli bir kulüp. Dün ayak bastık. Ayak basar basmaz nasıl bir yerde olduğumu anladım. İnşallah hep beraber güzel günler bizi bekliyor. Başakşehir’in hayal ettiği hedeflere bizimle beraber daha üste çıkmasına söz verebiliriz” şeklinde konuştu.

‘BAŞAKŞEHİR FK İLK GÜNDEN BERİ BENİ İSTEDİĞİNİ HİSSETTİRDİ’

Başakşehir’i neden tercih ettiği hakkında konuşan teknik direktör, “Her hoca gibi benim de bazı kulüplerle görüşmelerim oldu. Dortmund’dan ayrıldıktan sonra sezon sonuna kadar dinlenme kararı almıştık. 20 sene futbolculuk kariyerim hemen ardından teknik direktörlük sürecine geçtiğim için aileme ve kendime zaman ayıramamıştım. 6-7 aylık süreç iyi geldi. Başakşehir FK ilk günden beri beni istediğini hissettirdi. Kulüplerin beni istemesi ve ekibime değer vermesi benim için önemliydi. Yarışmacı bir kulübe geldim. Sadece hocalık yapmak değil başarı elde etmek istiyorum. Başarıya açız. Kadro kalitesi çok iyi. Hepsini birleştirince en doğru yer Başakşehir’di” değerlendirmesinde bulundu.

‘EKSİK BÖLGELERE TAKVİYE İSTEDİK’

Son transferlerde etkisinin olduğunu aktaran 37 yaşındaki teknik adam, “Kadroyu inceledik, analiz ettik. Eksik bölgelere takviye istedik. Sağ olsun başkanımız bizi kırmadı. Son günlerde 3-4 transfer yapmak kolay değil. Başkanımız bize değer verdi. Başarıya aç kadro görüyorum” ifadelerini kullandı.

‘TAKIMIN OYUN ANLAYIŞI BANA UYUYOR’

Oyun anlayışına ve Beşiktaş maçı analizlerinden bahseden Nuri Şahin, “Takımın oyun anlayışı bana uyuyor. Benden önce çok değerli hocalar vardı. Biz de üzerine koyarak daha iyi olacak. Beşiktaş maçında takımı iyi gördüm. Artı ve eksilerine baktık. Oyuncularla da konuştuk. Çarşambadan itibaren başlayacağız” dedi.

‘TÜRK FUTBOLU İÇİN HER ZAMAN ÜMİTLİYİM’

Türk futbolunun geleceği hakkında düşüncelerini paylaşan Şahin, “Türk futbolu için her zaman ümitliyim. Çok önemli oyucunlar geliyor. Bunun arkası da umarım gelir. Avrupa’da başarılar gelir. Biz Başakşehir olarak bu yarışın içine katılmayı istiyoruz. Çok kaliteli oyuncular var. Kariyerlerinin prime döneminde gelen oyucunlar var. Sadece isim gelmesi önemli değil. Osimhen ve Ederson gibi oyuncuları getirmek çok önemli. Ligimiz açısından bu önemli. Umarım Türk futbolunu Avrupa’da başarı ile temsil ederiz.” ifadelerini kullandı.

Başakşehir’de Nuri Şahin dönemi resmen başlarken, genç teknik adam ilk maçına mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında çıkacak.