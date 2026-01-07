Nijerya'yı karıştıran Osimhen - Lookman kavgasında yeni iddia: Fenerbahçe Galatasaray rekabeti

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya, Mozambik’i 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

FEZ Stadyumu’ndaki karşılaşmada goller 20 dakikada Ademola Lookman, 25 ve 47'de Victor Osimhen ve 75'te Akor Adams’tan geldi.

Ancak maçın önüne geçen olay, Osimhen ile Lookman arasındaki tartışma oldu.

NİJERYA'YI KARIŞTIRAN KAVGA

Bir pozisyon sonrası Osimhen, Lookman’a sert tepki göstererek “Bunu bir daha deneme” diye bağırdı. Oyundan çıkmak istediğini belirten Osimhen, kendisini sakinleştirmeye çalışan kaptan Wilfred Ndidi’ye de tepki verdi. Saha içindeki gerilim maçın önüne geçti.

Nijerya basınında da geniş yankı bulan olay manşetlere taşındı.

Maç sonrası Lookman, “Bu sadece futbol, Victor benim kardeşim. Bunların hiçbiri önemli değil. Osimhen bizim 1 numaralı oyuncumuz” diyerek durumu yumuşattı.

TEKNİK DİREKTÖR DEVREYE GİRDİ

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, “Takım içinde yaşanan her şey takım içinde kalacak. Sonra görüşür ve konuşuruz” açıklamasıyla tartışmayı kapattı.

GALATASARAY - FENERBAHÇE İDDİASI

Maç sonrası Osimhen - Lookman kavgasıyla ilgili çok çarpıcıyı bir iddiayı gündeme geldi. Fenerbahçe'ye geleceği konuşulan Lookman'ın Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'le Galatasaray-Fenerbahçe yaşayabileceğine dikkat çekildi.

Osimhen krizi için resmi açıklama geldi: Perde arkasında çözüldü

Nijerya basınında yer alan haberlere göre, bu gerilimin yeni bir boyut kazanabileceği öne sürüldü.

Pulse haber sitesi, Fenerbahçe’nin Atalanta forması giyen Ademola Lookman’ı transfer etmeye çalıştığını yazdı.

Eğer transfer gerçekleşirse, milli takımdaki tartışmalı ikili bu kez Süper Lig’de Galatasaraylı Osimhen ile Fenerbahçeli Lookman olarak karşı karşıya gelecek.

EKSTRA GERİLİM

Haberde, “Nijerya Milli Takımı geriliminden İstanbul rekabetine” ifadesiyle, bu durumun Fenerbahçe–Galatasaray derbilerine ekstra bir heyecan ve ekstra bir gerilim katabileceği vurgulandı.