Neymar'ın kararı şaşkına çevirdi

Bu yıl itibarıyla serbest kalan Neymar'da şaşırtan karar... Serie A kulüplerine bedelsiz olarak gitmesi beklenen yıldız oyuncu Santos ile sözleşmesini 2026 sonuna kadar uzattı.

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Brezilya Serie A ekiplerinden Santos ile olan sözleşmesini 2026 yılı aralık ayı sonuna kadar uzattı. 2026 itibarıyla serbest kalan yıldız oyuncunun ismi Serie A ekiplerinden Inter ve Napoli ile geçiyordu. Ancak Neymar'ın takımı Santos'la sözleşme uzatması şaşkınlık yarattı.

2025 OCAK'TA GERİ DÖNDÜ

2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna çağrılmayı hedefleyen Neymar, Ocak 2025'te futbola başladığı Santos'a dönmüştü.
33 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 2023'ten beri Brezilya Milli Takımı'nda forma giymedi.
Yıldız futbolcu, İspanya'nın Barcelona ve Fransa'nın Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadıktan sonra Ağustos 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olmuştu.

ARABİSTAN'DA YAPAMADI

Astronomik bonservis ücreti ve maaş karşılığında Al Hilal'e imza atan Neymar, Ekim 2023'te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyememişti.
Bu yıl başında futbola başladığı Santos'a dönen Neymar, Brezilya Serie A'da geçen nisan ayında Atletico MG ile oynadıkları maçın ilk yarısında sol bacağından sakatlanmış ve yedek kulübesini işaret ederek 34. dakikada gözyaşları içinde sahaya terk etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

