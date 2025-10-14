Nevide Çiçek artık Siverek'te

Nevide Çiçek artık Siverek'te
Yayınlanma:
Siverek Kadın Spor Kulübü, kaleci Nevide Çiçek'i transfer ettiğini duyurdu.

Siverek Kadın Spor Kulübü, geçen sezon 3. ligde şampiyon olmuş ve 2. lige yükselmişti.

2. ligde de iddialı olmayı hedefleyen Siverek Kadın Spor Kulübü yeni transferini açıkladı.

Siirtli kadın futbol hakemlerinin hayali Süper LigSiirtli kadın futbol hakemlerinin hayali Süper Lig

Siverek Kadın Spor Kulübü, daha önce Süper Lig ekiplerinden 1207 Antalya Kadın Futbol Kulübü’nde yer alan kaleci Nevide Çiçek'i transfer ettiğini duyurdu.

RESMEN AÇIKLADILAR

Siverek Kadın Spor Kulübü, transferi de resmen açıkladı.

nevide1.webp

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ailemize Hoş Geldin Nevide Çiçek! Daha önce Süper Lig ekiplerinden 1207 Antalya Kadın Futbol Kulübü’nde forma giyen Nevide Çiçek, artık Siverek Kadın Spor Kulübü forması giyecek. Takımımıza hırsı ve karakteriyle büyük katkılar sağlayacağına inandığımız Nevide Çiçek’e başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Spor
Süper Lig takımı uçak bulamadı: Deplasmana trenle gidecekler
Süper Lig takımı uçak bulamadı: Deplasmana trenle gidecekler
Fenerbahçe'de kimin kimi dövdüğünü açıkladı: Yumruklar konuşmuş!
Fenerbahçe'de kimin kimi dövdüğünü açıkladı: Yumruklar konuşmuş!
TFF'ye 'kaçak yayın' golü: Mahkeme iptal etti
TFF'ye 'kaçak yayın' golü: Mahkeme iptal etti