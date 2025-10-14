Nevide Çiçek artık Siverek'te
Siverek Kadın Spor Kulübü, geçen sezon 3. ligde şampiyon olmuş ve 2. lige yükselmişti.
2. ligde de iddialı olmayı hedefleyen Siverek Kadın Spor Kulübü yeni transferini açıkladı.
Siverek Kadın Spor Kulübü, daha önce Süper Lig ekiplerinden 1207 Antalya Kadın Futbol Kulübü’nde yer alan kaleci Nevide Çiçek'i transfer ettiğini duyurdu.
RESMEN AÇIKLADILAR
Siverek Kadın Spor Kulübü, transferi de resmen açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ailemize Hoş Geldin Nevide Çiçek! Daha önce Süper Lig ekiplerinden 1207 Antalya Kadın Futbol Kulübü’nde forma giyen Nevide Çiçek, artık Siverek Kadın Spor Kulübü forması giyecek. Takımımıza hırsı ve karakteriyle büyük katkılar sağlayacağına inandığımız Nevide Çiçek’e başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”