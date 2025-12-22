Ne yaptın Gizem Örge: Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Fenerbahçe Medicana'nın ve Kadın Voleybol Takımı'nın liberosu Gizem Örge, inanılmaz bir harekete imza attı. Arkadaşları "Ne yaptın Gizem Örge" diyerek şaşkınlıklarını belirtirken, herkes hala bunu konuşuyor.

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Nilüfer Belediyespor'la karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler baştan sona üstün götürdükleri maçı 25-16, 25-14, 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı.

Melissa Vargas, 17 sayıyla maçın skoreri olurken; Fedorovtseva 14, Korneluk da 13 sayı üretti.

YOK ARTIK GİZEM ÖRGE

Maçın en çok konuşulan hareketini ise Gizem Örge yaptı.

Nilüfer Belediyespor'un bir hücumunda herkes sayı oldu diye bakarken Gizem Örge yere paralel uzarak topu zemine değmeden son anda çevirdi.

Arkadaşları pozisyonu hayretle izlerken, tribünden de büyük alkış aldı.

Sarı lacivertli takımın 3-0 kazandığı maçta skordan çok Gizem Örge'nin bu uçuşu konuşuldu.

32 yaşındaki Gizem Örge, Fenerbahçe'ye 2021 yılında VakıfBank'tan transfer edilmişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da değişmez liberosu olan Gizem Örge, "Savunma bakanı" olarak tanınıyor.