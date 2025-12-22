Açılın yoldan karşınızda Zehra kaptan: Yaktı da geçti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Zehra Güneş, zirvedeki yerini korudu. Zehra kaptan yaktı da geçti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin güçlü takımı VakıfBank, kaptanlığa Zehra Güneş'i getirmesinden sonra daha da coştu. Geçen sezonu şampiyon olarak kapatan VakıfBank, bu sezon da ligin ilk yarısında fırtına gibi eserken, Zehra kaptan yaktı da geçti.

Zehra Güneş önderliğindeki VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk yarının son maçında Türk Hava Yolları'nı 25-16, 25-23, 25-22'lik setlerle 3-0 yendi.

whatsapp-image-2025-12-22-at-10-02-05.jpeg

Türk Hava Yolları maçının en büyük özelliği de başta Zehra Güneş olmak üzere takımın 15 blok yapmasıydı.
Blokların kraliçesi Zehra Güneş, yine büyülerken 10 da sayı yaptı.

ÜST ÜSTE 17 GALİBİYET

VakıfBank, ligin ilk yarısında oynadığı 13 maçın 13'ünü de kazandı ve geçen sezondan beri zirvedeki yerini korudu.

whatsapp-image-2025-12-22-at-10-00-43.jpeg

Sultanlar Ligi'nde galibiyet serisini de 24 maça yükseltti. Geçen sezon da son 11 maçı kazanmıştı. Böylece üst üste 24. galibiyete ulaştı.

ZEHRA GÜNEŞ'İN ROLÜ

Zehra Güneş, VakıfBank'ın seri galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Takım kaptanı olarak görevini eksiksiz yapan Zehra Güneş, takım içindeki birlik ve bütünlüğünü sağladı.

whatsapp-image-2025-12-22-at-10-03-50.jpeg

Takıma sezon başında katılan Tijana Boskovic'in uyum sağlamasında da Zehra'nın katkısı büyük oldu. VakıfBank, bu sezon da şampiyonluğun en büyük favorisi olarak öne çıkarken, Zehra Güneş de yine bir yıldız gibi parladı.

