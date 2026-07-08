Ne yapsın Julia teslim olmaktan başka: İtiraf da etti zaten
Filenin Sultanları'nın 3-1 yendiği Polonya'nın yıldızı Julia'dan maçtan sonra Melissa Vargas itirafı geldi.
Julia Szczurowska, ülkemizde de yakından tanınan Polonyalı voleybolcu. Polonya Milli Takımı'nın da yıldızı.
Julia, Sultanlar Ligi'nde Nilüfer ve Beşiktaş'ta oynadı. Önümüzdeki sezon ise Kuzeyboru'da forma giyecek.
Milletler Ligi'nde Japonya'daki 3. haftada Julialı Polonya, ilk maçta milli takımımıza karşı oynadı. Filenin Sultanları maçı 3-1 kazandı.
Karşılaşma sonrası Julia'dan Melissa Vargas itirafı geldi. Polonyalı yıldız şunları söyledi:
"Dürüst olmak gerekirse, şu an hissettiğimiz tek şey muhtemelen mağlubiyetin verdiği acı. Ama Türkiye dünyanın en iyi takımlarından biri, hatta şu anda belki de en iyisi."
"Bu maçtaki performanslarından dolayı onlara büyük saygı duymamız gerekiyor çünkü gerçekten çok iyi oynadılar. Özellikle de Vargas... Bana göre şu anda dünyanın en iyi oyuncusu. Sahip olduğu hücum gücünü durduramadık ve bence maçı kazanamamamızın ana nedeni de buydu."
"Gerçekten çok zorlu bir maçtı, kesinlikle çok zorluydu. Ama onlara karşı oynamaktan keyif aldım. Çünkü dediğim gibi, dünyanın en iyi takımlarından birine karşı mücadele ettik."