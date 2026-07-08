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Halk TV Spor Ne yapsın Julia teslim olmaktan başka: İtiraf da etti zaten

Ne yapsın Julia teslim olmaktan başka: İtiraf da etti zaten

Filenin Sultanları'nın 3-1 yendiği Polonya'nın yıldızı Julia'dan maçtan sonra Melissa Vargas itirafı geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Ne yapsın Julia teslim olmaktan başka: İtiraf da etti zaten - Fotoğraf: 1
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Julia Szczurowska, ülkemizde de yakından tanınan Polonyalı voleybolcu. Polonya Milli Takımı'nın da yıldızı.

Ne yapsın Julia teslim olmaktan başka: İtiraf da etti zaten - Fotoğraf: 2
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Julia, Sultanlar Ligi'nde Nilüfer ve Beşiktaş'ta oynadı. Önümüzdeki sezon ise Kuzeyboru'da forma giyecek.

Ne yapsın Julia teslim olmaktan başka: İtiraf da etti zaten - Fotoğraf: 3
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Milletler Ligi'nde Japonya'daki 3. haftada Julialı Polonya, ilk maçta milli takımımıza karşı oynadı. Filenin Sultanları maçı 3-1 kazandı.

Ne yapsın Julia teslim olmaktan başka: İtiraf da etti zaten - Fotoğraf: 4
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Karşılaşma sonrası Julia'dan Melissa Vargas itirafı geldi. Polonyalı yıldız şunları söyledi:

Ne yapsın Julia teslim olmaktan başka: İtiraf da etti zaten - Fotoğraf: 5
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"Dürüst olmak gerekirse, şu an hissettiğimiz tek şey muhtemelen mağlubiyetin verdiği acı. Ama Türkiye dünyanın en iyi takımlarından biri, hatta şu anda belki de en iyisi."

Ne yapsın Julia teslim olmaktan başka: İtiraf da etti zaten - Fotoğraf: 6
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"Bu maçtaki performanslarından dolayı onlara büyük saygı duymamız gerekiyor çünkü gerçekten çok iyi oynadılar. Özellikle de Vargas... Bana göre şu anda dünyanın en iyi oyuncusu. Sahip olduğu hücum gücünü durduramadık ve bence maçı kazanamamamızın ana nedeni de buydu."

Ne yapsın Julia teslim olmaktan başka: İtiraf da etti zaten - Fotoğraf: 7
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"Gerçekten çok zorlu bir maçtı, kesinlikle çok zorluydu. Ama onlara karşı oynamaktan keyif aldım. Çünkü dediğim gibi, dünyanın en iyi takımlarından birine karşı mücadele ettik."

Filenin Sultanları Melissa Vargas Milli Takım Polonya
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