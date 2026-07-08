Ne yapsın Julia teslim olmaktan başka: İtiraf da etti zaten

6 7

"Bu maçtaki performanslarından dolayı onlara büyük saygı duymamız gerekiyor çünkü gerçekten çok iyi oynadılar. Özellikle de Vargas... Bana göre şu anda dünyanın en iyi oyuncusu. Sahip olduğu hücum gücünü durduramadık ve bence maçı kazanamamamızın ana nedeni de buydu."