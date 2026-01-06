Mustafa Çulcu skandalı açıklayıp kutladı

Yayınlanma:
Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa maçındaki hakem kararlarını değerlendirirken, dikkat çeken ifadeler kullandı. Çulcu, skandalı açıklayıp kutladı.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Süper Kupa'da Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maçı değerlendirirken, hakem kararlarıyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.
Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Trabzonspor rakibini kalabalık savunma yaparak karşıladı. Augusto'ya atılan uzun toplarla gol aradı. Galatasaray hücumcuları yer değiştirerek oynadılar. Rakip ceza alanına girmekte zorlanmadılar. Pina'nın Barış'ı, Zubkov'un Eren'i takipten erken vazgeçmeleri Galatasaray'ın devreyi önde kapatmasına neden oldu. Uzun aradan sonra sahalara dönen Eren, attığı golle moral buldu. İkinci yarı sahada daha ofansif oynayan bir Trabzonspor vardı. Golü de buldu. Lakin kısıtlı kadro ikinci golü ararken savunma güvenliğini kaybetti. Galatasaray'ın yüksek kadro kalitesi farklı galibiyetle finali getirdi."

SKANDAL OFSAYT BAYRAĞI VE CİHAN AYDIN

Mustafa Çulcu, hakem kararlarıyla ilgili de şu yorumları yaptı:

Zorla Süper Kupa: Galatasaray Trabzonspor maçında gerçek ortaya çıktıZorla Süper Kupa: Galatasaray Trabzonspor maçında gerçek ortaya çıktı

"Cihan Aydın'ın FIFA kokartı ile ilk maçı. İki takım arasında oynanan son 3 maçın kadrolu hakemi. 5'te Trabzonspor'un attığı golde Augusto açık ofsayt, iptal doğru. Sara'ya gösterdiği kart ne kadar doğruysa, İlkay ve Sallai'ye göstermediği sarı kartlar o derece yanlıştı. Kaleci Onana iyi niyetli olabilir ama kaley i terk edip 65 metre ileriye hakemin ve sakatlığın olduğu yere gelemez! Batagov'a çıkan sarı kart doğru ve yeterliydi.7 8'de taç atışına 2 nolu yardımcı Serkan Çimen'in kaldırdığı skandal ofsayt bayrağını indirten Cihan Aydın'ı kutlarım. Oyuncular çok iyi niyetliydi. Sezonun belki de en az faullü maçıydı. Hakem başarılıydı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

