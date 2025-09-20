Mustafa Çulcu: Pozisyon penaltı

Yayınlanma:
MHK'nın eski başkanı Mustafa Çulcu, Göztepe-Beşiktaş maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Göztepe-Beşiktaş maçındaki hakem kararlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Türkmen'in hâlâ daha yer alma sorunları, faul ve fena hareketlerde eksiklikleri devam ediyor. Kart uygulamaları dengesiz.

Maçın en kritik anı 36'da… Göztepe ceza alanı içinde yandan gelen yüksek ortaya Abraham kafa uzattı ama geriden Heliton sağ ayağını kafa hizasına kaldırarak uzattı ve topa temas etti. Burada Abraham'ın yüzüne temas ediyorsa pozisyon penaltı. Temas yoksa tehlikeli hareket Beşiktaş lehine endirekt serbest vuruş olmalı.

Ekrandan ayak Abraham'ın da yüzüne temas ediyor görüyoruz, o zaman pozisyon penaltı. Bunu sahada en yakın yerden gören hakem çözecek. Kafa-ayaktop hepsi aynı noktada!

Burada verilmeyecek tek karar kornerdi ama hakem korner verdi.

Janderson'un Demir Ege'ye faulünü tekrar izlemesini tavsiye ediyorum. Her şeye rağmen bu gergin ortamda kötünün iyisiydi."

