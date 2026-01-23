Mustafa Çulcu: Gol açık ofsayt

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

UEFA 1. kategori hakemi Portekizli Luis Godinho'nun 40 yaşında olduğunu belirten Çulcu, Sabah'ta "Kendisini Midtjylland- Fenerbahçe (2-2) ve Bulgaristan-Türkiye (1-6) maçlarından hatırlıyoruz" diye yazdı.

"HAKEM ABARTINCA FAULLERİ KAÇIRDI"

Mustafa Çulcu, şöyle devam etti:

Aston Villa yenilgisinin sorumlusunu açıkladı

"Daha 2. dakikada Buendia, İsmail Yüksek'in ayağına öyle bir bastı ki sarı kartsız geçilebilecek bir kontrolsüz hareket değildi, pozisyonu kaçırdı. Temaslı oyuna izin veren, oynatma isteği yüksek bir hakem. Bunu abartınca bazı faulleri kaçırdı. Maçın sertleşmemesi oyuncuların UEFA korkusu veya saygısından. Pozisyonlara yakın olacağım derken 43'te kendisine top çarptı. Çarpmadan gelen topta Rogers'ın attığı golde iptal doğru. A.Villa'nın 65'te attığı gol açık ofsayt, Kerem'in 75'de attığı golde ilk hamlede Duran da açık ofsayttı. İptaller doğru... Ofsaytlar çok açık ve net ama iptaller VAR'dan geldi. Her iki yardımcı hakem de sınıfta kaldı. Karşılaşma 28 faul, 9 sarı kartla tamamlandı. Önceki gün G.Saray maçının hakemi Kovacs'ın yönetimi şiir gibiydi dün akşam ise Godinho'nun ki ise mısra arası kaldı."