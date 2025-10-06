Mustafa Çulcu: Fal açarak penaltı vermiş

Mustafa Çulcu: Fal açarak penaltı vermiş
MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulçu, hakem Halil Umut Meler'i eleştirirken "Resmen bitmiş, tükenmiş. Seyrederken üzüldüm" dedi.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Samsunspor-Fenerbahçe maçını yöneten hakem Halil Umut Meler'in kararlarını değerlendirdi.

Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- Ülkemizin şu an şüphesiz en kariyerli hakemi Halil Umut Meler, uzun bir aradan sonra gündem maçında. Oyuna Holse'yi sözlü ikazla başladı. Ancak Brown ve Drongelen'e net sarı kartları pas geçti.

- Samsun'un 34'te Musaba ile attığı golde Musaba ofsayt değil. Ancak arkada ofsayttan gelen Tomasson kaleci Tarık'ın önünde koşu yolunda hamle yapmasını engelliyor. Bu nedenle VAR, kararı kendisinin vermesi için hakemi pozisyonu izlemeye çağırdı. Hakem izledi ofsayt ve doğru kararla golü iptal etti.

"KÜLLİYEN YANLIŞ KARAR"

- 58'de Skriniar ceza sahası içinde topa vurdu top Musaba'dan sekti kısa mesafeden Skiniar'ın sağ omuza geldi. Meler penaltı verdi. Külliyen yanlış karardı. VAR çağırdı, OFR'de izledi ve doğru kararla penaltıyı iptal etti.

Hangisi doğru hocam? Toroğlu: Penaltı! Çakar: Penaltı yokHangisi doğru hocam? Toroğlu: Penaltı! Çakar: Penaltı yok

- Kararı verirken bulunduğu yer çok hatalı. Görerek değil fal açarak penaltıyı vermiş. Faullerde, kartlarda sıkıntılar var.

- O bildiğimiz klas hakem Halil Umut Meler'e ne olmuş böyle? Resmen bitmiş, tükenmiş. Seyrederken üzüldüm.

