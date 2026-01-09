Murat Sancak iddiası: Kulübün hisselerini devretmek istedi

Futbolda bahis operasyonunda tutuklu bulunan eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Adana Demirspor’da mali kriz için yardım kampanyası başlatıldı.
Adana Demirspor, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Kulübün taraftar grubu Şimşekler, mali darboğazı aşmak amacıyla geniş kapsamlı bir yardım kampanyası başlattı.

Taraftar lideri Ertan Zeybek, düzenlediği basın toplantısında kulübün ağır borç yükü altında olduğunu belirterek, “Bu yükü tek başına taşıyacak kimse yok” dedi.
Zeybek, İstanbul’da yapılan bir görüşmede eski başkan Murat Sancak’ın, borçların ödenmesi halinde hisselerini derneğe devretmeye hazır olduğunu ifade ettiğini aktardı.adana.webp

MURAT SANCAK İDDİASI

Haber 6'daki habere göre yeni bir yönetim oluşturmak için eski yöneticiler, politikacılar ve bürokratlarla görüşmeler yapıldığını ancak somut bir sonuç alınamadığını söyleyen Zeybek, bu süreçte kulübü ayağa kaldırmak için yardım kampanyasının devreye sokulduğunu açıkladı.
Zeybek ayrıca bahis operasyonu kapsamında tutuklu bulunan eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile arasında geçen konuşmayı da aktardı.
Zeybek, İstanbul’da Murat Sancak ile gerçekleştirilen bir toplantıyı hatırlatarak, Sancak'ın ifadelerini şu sözlerle aktardı:
"Sancak, kulübün yönetimini almak isteyenlere kolaylık sağlayacağını ve borçların ödenmesi halinde hisselerini derneğe devretmeye hazır olduğunu açıklamıştı."

45 GÜN SONRA RESMİ ONAY GELDİ

Kampanya için 5 Mayıs 2025’te başvuru yapıldığı ve 45 gün sonra resmi onayın alındığı bildirildi.
Zeybek, kampanyanın yalnızca taraftarları değil, iş dünyasını, belediyeleri, politikacıları, sanatçıları ve yurtdışındaki Adanalıları da kapsayacağını vurguladı. “Bu sadece maddi yardım değil, aynı zamanda bir vefa hamlesidir. Adana Demirspor bu şehrin ruhudur. Bu yükü paylaşmayanlar tarih karşısında bunun hesabını veremezler” sözleriyle çağrısını yineledi.

